PAT disponibiliza mais de 440 vagas de EMPREGO em Atibaia – SP

Localizado a 67,0 km da capital São Paulo/SP, o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Atibaia disponibiliza abertura de novas 444 vagas de emprego em diversas especialidades àqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

monitor externo de alarmes (2), soldador (4); vendedor interno (1); ajudante de obras (1), ajudante geral em marmoraria (1), ajudante geral em metalúrgica (1); ajudante geral em ong (2), analista de marketing (1), armador de ferragens na construção civil (3), auxiliar de estoque (40), auxiliar de almoxarifado (4); agente de segurança (2); analista de custos (1); assistente administrativo (1); laqueador/pintor/lustrador (1); manutenção (1), marmorista (1), montador de aparelhos elétricos (3), montador de equipamentos eletrônicos (2), motorista de caminhão (2),

assistentes de marketing (1), atendente (1), atendente (2); atendente de cda (1); auxiliar administrativo (1); auxiliar administrativo (1); auxiliar administrativo (1); auxiliar de cozinha (2); auxiliar de estoque (5); auxiliar de expedição (8): auxiliar limpeza (1), atendente mesa (48); auxiliar de lavanderia (2); auxiliar de limpeza (5); camareira de hotel (11); chefe gard manger (1); concierge (1); consultor de vendas (2); jardineiro (6); auxiliar de limpeza (1); auxiliar de limpeza (3); auxiliar de linha de produção (23), auxiliar de manutenção (4), auxiliar de marceneiro (2), auxiliar de montagem (1); auxiliar de pedreiro (2); auxiliar de produção (5), auxiliar de recursos humanos (1),

orçamentista (2); pedreiro (2); porteiro (2); professor de inglês (4), professor de musculação (2), recepcionista de consultório (1); jovem aprendiz (2); mensageiro (2); motorista de automóveis (2); oficial de manutenção predial (8); organizador de eventos (2); pedreiro (2); pintor de alvenaria (4); porteiro (1); repositor de mercadoria (2); salva vidas (10); steward (4); supervisor de andar (3); secretária do lar (1); serralheiro (2), técnico em química de alimentos (2),técnico químico (1); torneiro mecânico (5); trabalhador de conservação de áreas públicas (1), tratador de animais (3); vendedor no comércio de mercadorias (5); vendedor (2), vendedor externo (8), vigia (4); técnico de refrigeração (2); técnico de segurança do trabalho (1); auxiliar de enfermagem (10), enfermeiro (10), técnico de enfermagem (10), auxiliar de estoque (40); cabelereiro (1);

costureira em geral (3), cummim (1); empregada doméstica (2),empregador doméstico nos serviços gerais (1); estágio em engenharia civil (1); estágio professor de musculação (3), ferramenteiro (2); fiscal de transporte coletivo (2), fresador (1); jardineiro (1); manicure (1); auxiliar de manutenção predial (1); atendente de balcão (1); atendente de padaria (3); auxiliar administrativo (1); auxiliar de instalação (2), auxiliar de produção (2), motorista entregador (1); operador comercial (2), operador de estacionamento (1), operador técnico de máquina (1); operador de monitoramento (2); auxiliar de separador de materiais (1); auxiliar de suprimentos (1), auxiliar de topografia (2), auxiliar de e- commerce (1); balconista (8), carregador e descarregador de caminhões (3); caseira (1), caseiro (1), chapeiro (1), consultor de vendas (2), controlador de acesso (6); maçariqueiro (1); e captador de vendas (2).

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial da da Prefeitura de Atibaia e cadastra-se no cargo desejado.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

Mais oportunidades de emprego: Clique aqui