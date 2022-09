Paulo Guedes sobre Auxílio de R$ 600: “política vai escolher”

Quase um dia depois do envio da proposta de orçamento para o ano de 2023, o Ministro da Economia, Paulo Guedes, falou sobre o valor do Auxílio Brasil. Em declaração para o portal de notícias Uol, o chefe da pasta econômica disse que existem vários caminhos para manter o valor do benefício. “A política vai escolher”, disse ele.

ao falar que esta é uma decisão política, Guedes está se referindo ao grupo mais ligado ao presidente Jair Bolsonaro. Nos últimos anos, se convencionou a dizer que o Planalto é dividido em dois. Um lado é formado pela ala econômica, mais ligada ao Ministro, e a outra mais ligada ao perfil político eleitoral do presidente.

Na noite da última quarta-feira (31), o documento que projeta o orçamento para o ano de 2023 indica que os repasses do Auxílio Brasil serão de R$ 405, e não de R$ 600 como vinha prometendo o presidente Jair Bolsonaro. De todo modo, aliados do Governo afirmam que encontrarão uma maneira de manter o benefício.

Na proposta de orçamento, eles não explicam qual seria. O Ministro Paulo Guedes vinha dizendo nas últimas semanas que a manutenção do Auxílio Brasil na casa dos R$ 600 em 2023 dependeria da aprovação da chamada Reforma Tributária. O texto em questão já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, mas vem encontrando resistência no Senado Federal.

Segundo Guedes, a aprovação da Reforma abriria espaço para aumentar os valores do Auxílio Brasil. Esta não é a primeira vez que o Ministro afirma que a aprovação do texto é importante para conseguir pagar auxílios. No final do ano passado, ele deu o mesmo argumento, mas os senadores não concordaram com a ideia e o texto segue travado.

Outras saídas

Nesta nova declaração ao portal Uol, Paulo Guedes deixa claro que aceita outras propostas além da aprovação da Reforma Tributária. Embora o Governo Federal ainda não tenha se manifestado oficialmente, algumas ideias ainda estão vazando na imprensa.

O presidente Bolsonaro, por exemplo, já disse que poderá manter o Auxílio Brasil de R$ 600 a partir da aprovação de uma nova PEC. Seria um novo documento que liberaria o valor maior também a partir de janeiro de 2023.

Em outro momento, Bolsonaro apresentou uma outra solução. De acordo com o chefe de estado, a manutenção do valor do Auxílio Brasil poderia ser confirmada a partir dos valores obtidos com a venda de estatais. Contudo, ele não deu mais detalhes sobre a proposta.

Auxílio Brasil

Enquanto não toma uma decisão sobre o futuro do Auxílio Brasil, o Governo Federal segue com os pagamentos regulares do programa. Ao menos para 2022, os repasses no valor de R$ 600 estão confirmados até dezembro.

A próxima liberação, aliás, está marcada para acontecer já a partir do próximo dia 19 de setembro. Na ocasião, os repasses serão feitos para as pessoas que possuem o Número de Identificação Social (NIS) final 1. Veja abaixo:

19 de setembro: Usuários com NIS final 1

20 de setembro: Usuários com NIS final 2

21 de setembro: Usuários com NIS final 3

22 de setembro: Usuários com NIS final 4

23 de setembro: Usuários com NIS final 5

26 de setembro: Usuários com NIS final 6

27 de setembro: Usuários com NIS final 7

28 de setembro: Usuários com NIS final 8

29 de setembro: Usuários com NIS final 9

30 de setembro: Usuários com NIS final 0