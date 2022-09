Penedo realiza o melhor e mais emocionante desfile cívico de Alagoas

Secom PMP

Milhares de pessoas prestigiaram o desfile cívico em Penedo, nas ruas e pela internet. A transmissão ao vivo realizada pela Secretaria Municipal de Comunicação (Secom) foi concluída com 21.664 visualizações no canal da Prefeitura de Penedo no YouTube.

Ao longo de praticamente seis horas e meia, quem não mora em Penedo ou preferiu ficar em casa pode acompanhar a retomada da parada cívico-militar, celebração do bicentenário da Independência do Brasil.

O trabalho que mobilizou todos os setores da gestão Ronaldo Lopes emocionou a multidão nas ruas e nas arquibancadas instaladas ao lado do palanque oficial, na orla ribeirinha.

Ao mesmo, internautas acompanhavam a evolução do desfile, cada um com tempo médio de 22 minutos na live que registrou pico de audiência com mais de 1.723 pessoas acompanhando simultaneamente.

Clique neste link para conferir o desfile cívico 2022 em Penedo, na íntegra

A transmissão começou por volta das 14h30, quando o Prefeito Ronaldo Lopes fez a tradicional revista das tropas militares, acompanhado por oficiais da Marinha, Exército, Polícia Militar e do Bispo Diocesano de Penedo, Dom Valdemir Ferreira.

Em carro aberto, eles desceram a Avenida Getúlio Vargas em direção ao palanque, recebendo o carinho e o respeito da população.

“O povo de Penedo adora o desfile de 7 de setembro, é uma tradição em nossa cidade e nos dois últimos anos não foi possível realizar em função da pandemia de Covid. E agora, quando comemoramos 200 anos de nossa independência, estamos novamente promovendo essa festa cívica, junto com a população”, disse Ronaldo Lopes.

Recebido por vereadores, secretários municipais e populares, o Prefeito de Penedo acompanhou o desfile até o final. Por volta das 20h30, a banda da Escola Estadual Comendador José da Silva Peixoto comprovou porque é considerada uma das melhores do estado.

Antes do encerramento em alto estilo, todas as instituições militares atuantes em Penedo abrilhataram o desfile, com efetivo, banda e veículos. A plateia aplaudiu, com mais entusiasmo, a participação da Polícia Militar no momento da encenação da Patrulha Maria da Penha que captura o autor de agressão contra mulher.

Em seguida, a Secretaria Municipal de Educação levou para as ruas o que desenvolve nas salas de aula. Estudantes, professores, coordenadores e diretores de todas as turmas, inclusive EJA, desfilaram junto com a banda da Escola Estadual Pedro Reys (Igreja Nova) e com a Banda Municipal Jorge Souza Nascimento, composta por 150 integrantes, todos alunos e alunas da Semed.

O desfile do 7 de Setembro em Penedo também contou com o brilho da rede privada. Os colégios Sagrado Coração de Jesus e Nossa Senhora de Fátima elaboraram homenagens ao bicentenário da Independência, assim como a Escola Nossa Senhora Auxiliadora.

Da mesma forma, o Instituto Federal de Alagoas e a Escola Estadual Dr. Alcides Andrade participaram com a mesma temática, destacando o caráter patriótico do evento que contou ainda com a garra da Banda Fanfarra Fênix de Penedo.

Mesmo desprovidos de botas, não entregues a tempo pelo fornecedor, os integrantes fizeram sua parte no desfile e encantaram o público.

A festa cívica foi encerrada com êxito e sem registro de ocorrências graves, um marco na história do povo de Penedo que promoveu o melhor e mais emocionante desfile de 7 de Setembro em Alagoas neste ano de 2022.

Abaixo, a Secom preparou uma galeria com 130 imagens da celebração. Confira!