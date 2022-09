Pensão por morte do INSS pode ser cancelada?

De acordo com um artigo publicado pelo UOL, no final de agosto a 5ª Turma do TRF4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região) decidiu que o INSS não pode cancelar ou suspender a pensão por morte de uma segurada de 88 anos, que recebe o benefício desde 1979, já que segundo a Lei nº 8213/91 benefícios pagos a mais de 10 anos não podem ser cancelados.

Com o objetivo de esclarecer dúvidas sobre o ocorrido, o UOL ainda entrou em contato com Cristiane Grano Haik, advogada especializada em direito trabalhista e previdenciário. Segundo a profissional, o INSS tem até dez anos para cancelar qualquer benefício, desde que encontre alguma irregularidade na concessão.

A pensão por morte é vitalícia?

Ao contrário do que algumas pessoas pensam, a pensão por morte paga pelo INSS para cônjuges ou dependentes de contribuintes que faleceram nem sempre é vitalícia. Sendo assim, o valor e período pode variar de acordo com a quantidade de contribuição, idade dos dependentes/cônjuges e tempo de casamento ou união estável.

No caso dos dependentes menores de idade, sejam eles filhos ou irmãos, só é possível receber a pensão por morte até os 21 anos. Sendo assim, quando o jovem completa 21 anos a pensão é cancelada, independente do cidadão estar ou não cursando o ensino superior. A única exceção são casos onde é constatada alguma condição de invalidez do dependente antes da morte do familiar.

A situação dos cônjuges é um pouco diferente, podendo ser vitalício ou durar apenas quatro meses. O pagamento de apenas quatro meses é feito quando o familiar falecido contribuiu por um período inferior a 18 meses, ou quando a união estável ou casamento durou menos de dois anos.

Apesar disso, se o indivíduo contribuiu por mais de 18 meses e o casamento/união estável durou mais de dois anos, o cônjuge deve receber a pensão por morte do INSS por pelo menos 3 anos. Entenda o tempo de duração da pensão por morte:

Idade do dependente: Duração da pensão por morte do INSS: Menos de 22 anos 3 anos Entre 22 e 27 anos 6 anos Entre 28 e 30 anos 10 anos Entre 31 e 41 anos 15 anos Entre 42 e 44 anos 20 anos 45 anos ou mais Vitalícia

Como solicitar a pensão por morte do INSS

Assim como a maioria dos serviços oferecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), os cidadãos podem solicitar a pensão por morte de forma totalmente remota. Para isso, é preciso acessar o aplicativo ou site “Meu INSS” e clicar em “Novo Pedido”.

O próximo passo será digitar o nome do serviço desejado e seguir as instruções indicadas na tela. Desta forma, o cidadão deve inserir os dados solicitados como os documentos de identificação e que comprovem o tempo de contribuição do trabalhador falecido.

É importante informar que o valor da pensão por morte também pode variar de acordo com a situação dos dependentes e do familiar falecido. Sendo assim, é possível esclarecer dúvidas sobre a pensão por morte e outros benefícios do INSS diretamente nos canais oficiais.