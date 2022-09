PepsiCo anuncia vagas temporárias em todo o país

A multinacional PepsiCo anunciou a abertura de vagas temporárias em todo o país. Ao todo, são mais de 750 postos de trabalho para atuação nas áreas de logística e vendas. As contratações visam atender a uma demanda para o verão de 2023, período no qual o volume de atendimento aumenta nas unidades da empresa.

Há chances para os cargos de promotor de vendas, auxiliar de logística e operador de empilhadeira. Os contratos serão feitos a partir de uma empresa terceirizada da PepsiCo por um período de até seis meses, que poderá ser renovado, a depender da demanda.

Podem se candidatar profissionais de qualquer lugar do país e a as posições não exigem experiência no cargo, mas ensino médio completo é essencial, assim como disponibilidade para atuar em uma das unidades onde as vagas estão disponíveis. Segundo empresa, as oportunidades estão distribuídas entre as cidades de Araçatuba, Bauru, ABC, Cumbica, São Paulo, São José do Rio Preto, Santa Barbara, Santos, Sorocaba, Taubaté, Valinhos e Vila Guilherme, em São Paulo; Cabo Frio, Campos, Rio de Janeiro, Niterói, Petrópolis e Volta Redonda, no Rio de Janeiro; Juiz De Fora, Belo Horizonte, Uberlândia e Vale do Aço, em Minas Gerais; Aracaju, em Sergipe; Recife, em Pernambuco; Fortaleza, no Ceará; Natal, no Rio Grande do Norte; Maceió, em Alagoas; Salvador, na Bahia; Florianópolis, Criciúma e Gaspar, em Santa Catarina; Pelotas, Santa Maria, Porto Alegre e Ijuí, em Rio Grande do Sul; Curitiba, Maringá, Cascavel e Londrina, no Paraná.

Os contratados receberão remuneração e alguns benefícios, como auxílio transporte, vale refeição e auxílio médico.

Como se candidatar

Os interessados em participar do processo seletivo deverão se inscrever pelo site https://vagas.manpowergroup.com.br/search/?search=56748 para cadastrar o currículo.