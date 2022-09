PICPAY tem NOVOS empregos remotos e em São Paulo

Focado em mudar a forma com que as pessoas lidam com dinheiro, o PicPay traz ao mercado, uma grande inovação em como gerir a renda das famílias brasileiras.

PicPay divulga vagas presenciais em São Paulo e home office

Os candidatos que estão buscando uma empresa de grande nome e potencial, podem verificar a lista de vagas ofertadas pelo PicPay, e desta forma, fazer parte deste grande time de talentos, da era moderna e digital.

Analise as oportunidades que estão disponíveis:

Analista de SOC Pleno;

Desenvolvedor iOS Sr;

Analista de Product Ops Sr;

Analista Contábil Sr – Projetos;

Especialista em Planejamento Financeiro;

Analista de PLD Pleno;

Analista de Investigação de Fraudes Sr;

Analista de Autorizações – Cartões;

DevOps/SRE – Senior | Open Finance;

Administrador de Banco de Dados – DBA Sr;

Analista de PLD Sr;

Especialista em Planejamento Estratégico;

Analista de Planejamento Estratégico;

Analista de Estratégia de Prevenção a Fraudes Sr;

Especialista de Tecnologia;

Analista de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais Sr;

Analista de Controle Financeiro Pleno;

Analista de Negócio Sr;

DevOps / SRE – Especialista | Serviços Financeiros PF;

Agile Expert;

Engenheiro Java Sr;

Analista de Processos Sr;

Gerente de Customer Experience Insights;

Analista de CRM | Serviços Financeiros Pessoa Física;

Gerente de Negócios;

Analista de Product Marketing & Growth | Serviços Financeiros;

Content Designer Sênior;

Especialista em Inteligência de Mercado.

Como se inscrever

A partir do link de inscrição, é possível se candidatar às vagas ofertadas pelo PicPay.

