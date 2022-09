Piracanjuba abre vagas de emprego pelo Brasil; veja os cargos

A Piracanjuba está divulgando NOVOS empregos pelo Brasil e garante a estabilidade financeira do funcionário, através do registro em carteira. Veja, a seguir, todas as orientações e informações para se candidatar a um dos cargos.

Piracanjuba abre vagas de emprego pelo país

A empresa está buscando profissionais que tenham qualificação e se encaixem nas oportunidades disponíveis no quadro de funcionários. Acompanhe as informações, a seguir, para identificar a melhor vaga, de acordo com seu currículo e experiência.

ANALISTA ADMINISTRATIVO FISCAL – Goiânia/GO;

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – TRANSPORTE;

ANALISTA DE MARKETING – COMUNICAÇÃO;

ESPECIALISTA DE TI – SAP/CO;

ANALISTA DE PROJETOS DE T.I. SÊNIOR;

ANALISTA DE SISTEMAS SÊNIOR – FPW E SISTEMAS AUXILIARES;

ESPECIALISTA DE TI – SAP/FI;

ESPECIALISTA FISCAL;

ANALISTA DE MARKETING – NUTRICIONAL;

AUXILIAR DE PRODUCAO;

ELETRICISTA IIANALISTA DE MARKETING – TRADE DIGITAL;

ASSISTENTE FINANCEIRO;

AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO;

ANALISTA DE PCM PLENO;

BANCO DE TALENTOS – ESTÁGIO;

ELETRICISTA;

ANALISTA DE TRADE MARKETING;

ANALISTA FINANCEIRO JUNIOR;

ANALISTA LABORATORIO JUNIOR;

ARTE FINALISTA;

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO;

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE COMPRAS;

ELETROMECÂNICO;

ELETROTÉCNICO I – MANUTENÇÃO UHT;

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – FATURAMENTO;

ASSISTENTE DE TI;

ELETROTÉCNICO – MANUTENÇÃO UHT.

Veja também: Boticário tem NOVAS vagas de emprego pelo país

Como se inscrever

Os candidatos a uma das oportunidades da Piracanjuba podem acessar o site de inscrição, escolher um dos cargos disponíveis e cadastrar currículo atualizado. É imprescindível certificar-se de todos os critérios exigidos antes da candidatura.

Saiba mais sobre os empregos da semana divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos.