Piracicabana abre vagas de emprego em São Paulo

A empresa Piracicabana, que é do ramo de transporte de ônibus, está com oportunidades de trabalho abertas para algumas cidades do estado de São Paulo como São Bernardo do Campo e Vila Olímpia. Veja a seguir todos os cargos divulgados e saiba como se inscrever.

Piracicabana tem oportunidades de trabalho abertas no estado de São Paulo

Há vagas para estagiários cursando Análise de redes, Ciências da computação, Gestão da tecnologia da informação sistema da Informação, ou áreas afins. Ele será responsável por atender as ligações dos usuário no formato remoto e local.

A empresa oferece os seguintes benefícios, além do salário de acordo com o mercado, vale transporte, assistência médica, vale refeição, assistência odontológica, seguro de vida, auxílio creche, Programa de Incentivo à Educação e Gympass (aplicativo de saúde financeira, física, emocional e mental). Confira os cargos disponíveis abaixo:

Estagiário da área de Tecnologia da Informação;

Ana. de Pricing Pl;

Banco de Talentos;

Assistente Financeiro.

Como se candidatar

Venha se tornar parte da A Viação Piracicabana, que é uma das empresas do Grupo Comporte, que conta com aproximadamente cinquenta companhias do setor de transporte de passageiros, junto com mais de quinze mil funcionários.

Para isto, em primeiro lugar, acesse o site de inscrição, encontre o cargo desejado e leia com atenção todas as exigências e as atribuições da função.

Se a vaga for compatível com o seu currículo, então clique em “Candidatar-se para a vaga”. Em seguida, será necessário criar um cadastro na plataforma, caso ainda não tenha um.

Quer saber mais sobre os empregos da semana? Atualize-se diariamente com o Notícias Concursos e tenha em primeira mão as informações sobre os principais processos seletivos do país.