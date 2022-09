PIS 2022: Pagamento de até R$ 1.212 é LIBERADO HOJE (17/09)?; veja quem recebe e o calendário

Os trabalhadores que recebem o Programa de Integração Social (PIS) já têm o direito de sacar os valores referentes ao ano-base 2020.

Inicialmente, a Caixa Econômica Federal realizou o repasse dos valores do abono salarial a partir do primeiro trimestre deste ano, de forma atrasada. Isso porque os pagamentos do programa foram suspensos pelo governo durante a pandemia da Covid-19, para auxiliar na economia do país.

Quem tem direito a receber o PIS?

Recebem os valores do PIS neste ano, os trabalhadores que exerceram atividades formais, no ano de 2020, em setor privado.

De acordo com o Ministério do Trabalho, cerca de 400 mil trabalhadores brasileiros ainda não resgataram os valores ade suas contas.

A princípio, conforme o calendário, os depósitos tiveram início em fevereiro e término em março. No entanto, os beneficiários poderão sacar os valores até o dia 29 de dezembro.

Quem tem direito ao PIS 2022 são os trabalhadores que:

Em primeiro lugar, receberam até dois salários mínimos em 2020;

Exerceram alguma atividade remunerada por, pelo menos 30 dias, no ano de 2020;

Possuírem os dados atualizados no cadastro;

Por fim, estão cadastrados no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos.

Tabela PIS 2022

A tabela do PIS 2022 define o valor do PIS 2022 de acordo com os meses trabalhados.

1 mês trabalhado – R$ 101;

2 meses trabalhados – R$ 202;

3 meses trabalhados – R$ 303;

4 meses trabalhados – R$ 404;

5 meses trabalhados – R$ 505;

6 meses trabalhados – R$ 606;

7 meses trabalhados – R$ 707;

8 meses trabalhados – R$ 808;

9 meses trabalhados – R$ 909;

10 meses trabalhados – R$ 1.010;

11 meses trabalhados – R$ 1.111;

12 meses trabalhados – R$ 1.212.

Consulta PIS 2022

Inicialmente, segundo informações oficiais do Governo Federal, a consulta PIS pode ser feita através dos aplicativos:

Carteira de Trabalho Digital;

Caixa Trabalhador;

Caixa Tem.

Vale destacar que o número do PIS, também chamado de NIT (Número de Inscrição do Trabalhador), é essencial para o beneficiário receber o PIS.

Para saber qual o número do PIS, basta consultar o site do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).

É possível realizar a consulta PIS:

Para quem recebe o PIS (trabalhador de empresa privada)

No Aplicativo Caixa Trabalhador;

No site da caixa;

Pelo telefone de atendimento da Caixa: 0800 726 0207.

Para quem recebe o Pasep (servidor público)

Pelos telefones da central de atendimento do Banco do Brasil: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas);

0800 729 0001 (demais cidades);

0800 729 0088 (deficientes auditivos).

Valor do benefício de 2023 deve passar de R$1.300

O valor do benefício é variado de acordo com o tempo de atividade trabalhista exercida. Em 2023, a depender do piso salarial definido, o trabalhador poderá receber até R$ 1.302 (valor previsto para o salário mínimo do ano que vem).

Confira a tabela prevista do PIS 2023:

1 mês trabalhado – R$ 108;

2 meses trabalhados – R$ 217;

3 meses trabalhados – R$ 325;

4 meses trabalhados – R$ 434;

5 meses trabalhados – R$ 542;

6 meses trabalhados – R$ 651;

7 meses trabalhados – R$ 759;

8 meses trabalhados – R$ 868;

9 meses trabalhados – R$ 976;

10 meses trabalhados – R$ 1.085;

11 meses trabalhados – R$ 1.193;

12 meses trabalhados – R$ 1.302.

Veja: CAIXA TEM: passo a passo de como usar o aplicativo; veja

CONSULTA

Por fim, vale destacar que é possível realizar a consulta PIS:

Para quem recebe o Programa de Integração Social (trabalhador de empresa privada)

Em primeiro lugar, no Aplicativo Caixa Trabalhador;

No site da caixa;

Pelo telefone de atendimento da Caixa: 0800 726 0207.

Para quem recebe o Pasep (servidor público)

Primeiramente, pelos telefones da central de atendimento do Banco do Brasil: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas);

0800 729 0001 (demais cidades);

0800 729 0088 (deficientes auditivos).