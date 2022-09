PIS 2022: Pagamento de até R$ 1.212 é LIBERADO HOJE (25/09)?; veja quem recebe e o calendário

Atenção, brasileiros. Os trabalhadores que têm o cadastro no Programa de Integração Social (PIS) já têm o direito de sacar os valores referentes do ano-base de 2020.

Inicialmente, de acordo com informações do Governo Federal, a Caixa Econômica Federal realizou o repasse oficial dos valores do abono salarial a partir do primeiro trimestre deste ano. Isso aconteceu porque os pagamentos do programa foram suspensos pelo governo durante a pandemia da Covid-19, com o objetivo de auxiliar na economia do país.

Quem tem direito a receber o PIS?

A princípio, recebem os valores do PIS neste ano, os trabalhadores que exerceram atividades formais, no ano de 2020, em setor privado.

Seja como for, conforme dados do Ministério do Trabalho, cerca de 400 mil trabalhadores brasileiros ainda não resgataram os valores ade suas contas.

A princípio, conforme o calendário, os depósitos tiveram início em fevereiro e término em março. No entanto, os beneficiários poderão sacar os valores até o dia 29 de dezembro.

Quem tem direito ao PIS 2022 são os trabalhadores que:

Em primeiro lugar, receberam até dois salários mínimos em 2020;

Exerceram alguma atividade remunerada por, pelo menos 30 dias, no ano de 2020;

Possuírem os dados atualizados no cadastro;

Por fim, estão cadastrados no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos.

Tabela PIS 2022

A princípio, a tabela do PIS 2022 define o valor do PIS 2022 de acordo com os meses trabalhados.

1 mês trabalhado – R$ 101;

2 meses trabalhados – R$ 202;

3 meses trabalhados – R$ 303;

4 meses trabalhados – R$ 404;

5 meses trabalhados – R$ 505;

6 meses trabalhados – R$ 606;

7 meses trabalhados – R$ 707;

8 meses trabalhados – R$ 808;

9 meses trabalhados – R$ 909;

10 meses trabalhados – R$ 1.010;

11 meses trabalhados – R$ 1.111;

12 meses trabalhados – R$ 1.212.

Consulta PIS 2022

Inicialmente, segundo informações oficiais do Governo Federal, a consulta PIS pode ser feita através dos aplicativos:

Carteira de Trabalho Digital;

Caixa Trabalhador;

Caixa Tem.

Vale destacar que o número do PIS, também chamado de NIT (Número de Inscrição do Trabalhador), é essencial para o beneficiário receber o PIS.

Para saber qual o número do PIS, basta consultar o site do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).

É possível realizar a consulta PIS:

Para quem recebe o PIS (trabalhador de empresa privada)

No Aplicativo Caixa Trabalhador;

No site da caixa;

Pelo telefone de atendimento da Caixa: 0800 726 0207.

Para quem recebe o Pasep (servidor público)

Pelos telefones da central de atendimento do Banco do Brasil: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas);

0800 729 0001 (demais cidades);

0800 729 0088 (deficientes auditivos).

Valor do benefício de 2023 deve passar de R$1.300

O valor do benefício é variado de acordo com o tempo de atividade trabalhista exercida. Em 2023, a depender do piso salarial definido, o trabalhador poderá receber até R$ 1.302 (valor previsto para o salário mínimo do ano que vem).

Confira a tabela prevista do PIS 2023:

1 mês trabalhado – R$ 108;

2 meses trabalhados – R$ 217;

3 meses trabalhados – R$ 325;

4 meses trabalhados – R$ 434;

5 meses trabalhados – R$ 542;

6 meses trabalhados – R$ 651;

7 meses trabalhados – R$ 759;

8 meses trabalhados – R$ 868;

9 meses trabalhados – R$ 976;

10 meses trabalhados – R$ 1.085;

11 meses trabalhados – R$ 1.193;

12 meses trabalhados – R$ 1.302.

