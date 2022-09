PIX de R$ 2.000 volta a ser pago HOJE; veja quem pode receber

Auxílio Caminhoneiro

Primeiramente, é importante deixar claro que o Auxílio Caminhoneiro foi criado por meio da PEC dos Benefício, em julho deste ano. De acordo com o texto, o benefício visa ajudar os caminhoneiros autônomos com o valor de R$ 1 mil mensal até o mês de dezembro deste ano.

A saber, é importante deixar claro que durante o mês de agosto, os motoristas receberam os dois primeiros pagamentos do programa, totalizando o valor de R$ 2 mil. Contudo, muitos cidadãos que possuem direito acabaram não sendo incluídas no calendário de pagamento.

Por conta disso, o Governo Federal liberou aos cidadãos que regularize os dados necessários para liberação do benefício. Com isso, os motoristas poderão efetuar o saque retroativo do auxílio.

De acordo com dados do Governo, desde o dia 06 de setembro que cerca de 140 mil motoristas podem resgatar o valor de R$ 2 mil referente aos meses de julho e agosto.

Ademais, é importante destacar que o valor do PIX de R$2 mil será pago pelo Governo Federal por meio de uma conta digital no nome do beneficiário. O banco escolhido para o repasse é a Caixa Econômica Federal.

Para movimentação do dinheiro, o usuário deverá realizar o download do aplicativo do Caixa Tem.