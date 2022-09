PIX pode substituir os cartões de crédito e débito

De acordo com uma matéria publicada pelo UOL, especialistas acreditam que o PIX deve eliminar a necessidade de um serviço “intermediário” como os cartões de débito ou crédito, tanto para quem paga quanto para aqueles que recebem. Isso significa que o método de pagamentos do Banco Central do Brasil acaba sendo uma “ameaça” para o setor dos meios de pagamento.

Apesar do sistema de pagamentos instantâneos PIX ter movimentado o setor de pagamentos, até o momento as grandes empresas não têm realizado grandes mudanças nos serviços oferecidos. Para Edson Santos, especialista no assunto, isso ocorre porque o PIX ainda enfrenta alguns desafios no comércio, de forma que os pagamentos com cartões ainda são necessários. “O Pix ainda não pegou o suficiente (no varejo). E todo mundo espera que o outro faça antes”, diz.

Até o momento, a mudança mais relevante envolvendo o PIX no setor é a possibilidade de realizar pagamentos utilizando o método de pagamentos na maquininha. Para isso, é preciso que o lojista gere um QR-Code para o cliente.”Essa é uma tentativa de se manter a maquininha viva”, explica Santos.

Inovações no setor de pagamentos

O PIX acabou caindo no gosto dos brasileiros, por conta disso, o Banco Central vem trabalhando no aprimoramento do serviço. Um exemplo disso é o PIX parcelado, que concede crédito aos usuários, podendo substituir o cartão de crédito. A modalidade de transação vem aumentando, de forma que diversas empresas já utilizam a ferramenta.

Para Boanerges Freire, especialista no mercado financeiro, o PIX trouxe algumas mudanças para o setor, no entanto, grandes empresas que atuam nessa área ainda demonstram resistência. “Claro que elas vão ter perda de receita ao sair do cartão para o PIX, mas é melhor ter essa perda e manter o cliente”, diz o especialista.

“A empresa terá mais conhecimento sobre o varejista, sendo o meio de pagamento dele, e poderá, com isso fidelizá-lo por meio de outros serviços e rentabilizar o negócio”, complementa. Vale ressaltar que as informações citadas acima são do site UOL.

Saiba mais sobre o PIX

O PIX, sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central, facilitou muito o cotidiano dos brasileiros. Isso se deve ao fato de todas as operações serem realizadas diretamente pelo aplicativo da instituição bancária do usuário. Além disso, a gratuitidade do sistema e a possibilidade de realizar transações em poucos segundos atrai a atenção de novos usuários todos os dias.

É importante que os cidadãos que ainda não utilizam o PIX saibam que não existe um valor mínimo para pagamentos e transferências realizadas via PIX. Apesar disso, as instituições estabelecem um limite máximo de valores para garantir a segurança dos usuários e evitar golpes e fraudes.

Para receber pagamentos pelo PIX o usuário deve cadastrar uma chave. Vale informar que esse processo é bastante simples e deve ser feito diretamente no aplicativo da instituição de relacionamento do usuário. Atualmente, é possível utilizar o CPF ou CNPJ, número do telefone celular, e-mail, chave aleatória ou QR Code para receber ou enviar pagamentos.