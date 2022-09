PIX Saque e PIX Troco já movimentaram cerca de R$ 190 milhões

Com o avanço do mercado financeiro, o Banco Central teve a ideia de criar um método de pagamento instantâneo, conhecido como PIX. Após sua criação, este se tornou um dos principais métodos para realizar pagamentos pelos brasileiros.

Contudo, mesmo com o sucesso obtido, as funcionalidades Pix Saque e Pix Troco, lançadas em novembro do ano passado, ainda registram uma baixa adesão em comparação ao volume total de transações realizadas via PIX.

A adesão brasileira ao Pix pode ser observada quando, entre dezembro do ano passado e agosto deste ano, foram realizadas 1.453.263 transações na modalidade. Este montante resultou em um total de R$ 189,1 milhões, segundo dados fornecidos pelo Banco Central do Brasil. Além disso, apenas durante o mês de agosto de 2023, o sistema de pagamento instantâneo movimentou R$ 887,092 bilhões, em 1,858 bilhão de transações.

Detalhes do Pix Saque e Troco

Mesmo com a adesão não atendendo as expectativas nas modalidades Pix Saque e troco, esta tem sido crescente desde que foram lançadas. Um dos recursos que se destacou foi o Pix Saque, que movimentou mais de R$ 42 milhões no último mês de agosto,

Veja a seguir, mais sobre o levantamento para às duas modalidades:

Levantamento do Banco Central para o Pix Troco:

Mês Nº de transações Valores Dez/2021 293 R$ 26.215 Jan/2022 1.284 R$ 145.774 Fev/2022 1.591 R$ 189.652 Mar/2022 2.077 R$ 243.520 Abr/2022 1.952 R$ 236.482 Mai/2022 2.216 R$ 267.530 Jun/2022 2.693 R$ 321.500 Jul/2022 3.147 R$ 396.963 Ago/2022 3.514 R$ 430.282

Levantamento do Banco Central para o Pix Saque:

Mês Nº de transações Valores Dez/2021 3.588 R$ 442.129 Jan/2022 66.551 R$ 9.677.297 Fev/2022 91.553 R$ 13.031.478 Mar/2022 135.542 R$ 19.271.637 Abr/2022 150.783 R$ 21.650.594 Mai/2022 184.710 R$ 25.793.594 Jun/2022 223.423 R$ 31.029.876 Jul/2022 267.612 R$ 37.043.544 Ago/2022 310.734 R$ 42.365.209

Com estas funcionalidades, os usuários podem realizar saques em estabelecimentos comerciais, não apenas em caixas eletrônicos. Contudo, a oferta destes produtos depende diretamente da adaptação dos sistemas das lojas.

Postos de atendimento das modalidades

A respeito dos postos de atendimento que estão disponíveis, há uma relação feita pelas próprias instituições no formato de Dados Abertos. Os usuários podem ainda encontrar onde as modalidades estão disponíveis por meio de um mapa, no qual é desenvolvido em parceria pela Associação Brasileira de Fintechs (ABFintechs) e a Pay Ventures.

Ambas as ferramentas são gratuitas e estão disponíveis para quem quiser utilizar o serviço. Além disso, o sistema possui atualizações a cada duas horas sobre os caixas eletrônicos, estabelecimentos comerciais e horário de funcionamento. Para acessar o mapa do Pix Saque e troco, basta acessar o site mapapix.com.br e indicar a sua localização.