Quando se fala em marketing para franquias, estamos querendo afirmar que, apesar de ser necessário seguir as principais regras determinadas pela franqueadora, você enquanto franqueado pode fazer o seu próprio planejamento. Por isso que hoje, nós vamos indicar como fazer o seu planejamento de marketing para franquias.

Por que é importante que a franquia tenha um Plano de Marketing?

Ter um Plano de Marketing é essencial para a divulgação da marca no seu espaço de atuação. Por isso é preciso alinhar a marca com a padronização dos processos da unidade franqueadora. Assim, considera-se importante ressaltar alguns itens de extrema importância no Planejamento de Marketing:

Alinhar os padrões operacionais em todas as unidades;

Possibilitar que a franquia seja espaço de interesse de mais franqueados para abrir mais unidades;

Funcionar como guia para o franqueado se orientar na elaboração do seu próprio planejamento de marketing.

Assim, é possível ocorrer 2 tipos de marketing dentro da franquia:

Institucional: feito pela franqueadora e envolve a divulgação da marca

Local: feito pelo franqueado, com a intenção de criar estratégias de vendas e atrair clientes.

Como estruturar o seu Planejamento de Marketing para franquias?

Na sequência apresentaremos a estruturação do Planejamento de Marketing para franquias:

Escreva o Sumário Executivo

No Sumário Executivo, você irá apresentar a franquia e chamar a atenção para a leitura do Planejamento. Assim, no texto deverá ter:

Identificação da empresa e localização;

Missão, visão e metas da franquia;

Metas a serem atingidas;

Estratégias que já estão dando certo.

Seja objetivo, mas ao mesmo tempo, chame a atenção para a leitura.

Determine o seu mercado de atuação

Entenda quem são os seus clientes e qual o mercado que você está incluído. Além disso, procure relacionar como os seus clientes se comportam neste mercado. Faça uma pesquisa de mercado para direcionar as suas ações e avalie quem são os seus concorrentes.

Dessa forma, o seu Planejamento de Marketing ficará direcionado para seus clientes que estão apresentados nesta parte do plano.

Determine qual é o diferencial de sua franquia

Ao determinar o diferencial da franquia, você irá saber as razões pelas quais o seu cliente entra na sua empresa e não na concorrente.

Crie motivos para trazer o seu cliente até a sua franquia e trabalhe em ações para colocar em prática estes motivos.

Tenha determinado quais serão os canais de marketing que você deseja utilizar

Normalmente são utilizados os canais disponíveis no marketing digital para aumentar a visibilidade da marca. Assim, determine quais são os canais que você utilizará para atingir o seu objetivo.

Para isso, é preciso que você tenha claro quem são os seus clientes e como você irá chegar até eles.

Faça a identificação da concorrência

Identifique os seus principais concorrentes e avalie no que a sua franquia se diferencia da sua concorrência. Acompanhe os concorrentes de perto, aprendendo com eles.

E, por que não, superar nas suas estratégias?

Estabeleça um conjunto de ações de marketing para serem efetivadas na franquia

A cada momento que você está criando o Planejamento de Marketing, vão surgindo novas ideias, que podem ser transformadas em ações de marketing a serem efetivadas na franquia.

Não esqueça: depois de concluir o Planejamento de Marketing, apresente aos seus colaboradores até para ajudar a propor ações, e colocar em prática. Quando todos estão voltados para o mesmo foco, é mais provável que as suas ações gerem resultados positivos.

Quais são as principais ações estratégicas para realizar o marketing de franquias?

Para a criação de qualquer estratégia de marketing para franquia, é preciso ter claro quais as ações que você irá fazer para concluir a estratégia com sucesso.

Por isso:

Tenha um planejamento estratégico direcionado para o marketing da franquia

Realize investimentos em Inbound Marketing e Marketing de Conteúdo para a sua franquia e tenha mais facilidade em produzir materiais de marketing digital.

Seja uma pessoa carimbada nas redes sociais. Esteja sempre sendo visto e lembrado.

Não esqueça que o franqueado precisa de suporte para colocar em prática as suas ações de marketing no local da sua unidade.

Viu como é fácil fazer um Planejamento de Marketing para franquias?

Assim, é muito mais fácil pensar como fazer para que a sua franquia seja vista e lembrada na hora do consumo, do que em outro momento não tão oportuno, por exemplo.

Esperamos que as dicas de hoje tenham sido bem úteis e que possam lhe auxiliar a começar sua atuação na área de marketing! Certamente fará a diferença e você encontrar mais facilmente sua clientela ideal.

Aposte sem medo e boa sorte!