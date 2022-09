O planejamento financeiro pode ser viabilizado através de uma poupança de modo gradual e flexível. Para isso, é necessário definir suas metas e direcionar o seu processo dentro da sua rotina.

Planejamento financeiro: dicas para direcionar a sua poupança

Muitas pessoas abdicam da poupança quando não podem direcionar valores de forma contínua para essa finalidade. Entretanto, é possível que a poupança seja parte do seu fluxo financeiro no que tange ao questionamento sobre seus hábitos.

Analise o que pode modificar na sua rotina

Verifique o que pode ser feito no que tange ao direcionamento de sua rotina, considerando modificar hábitos de consumo. No entanto, é relevante que essa mudança ocorra de maneira gradual. Sendo assim, não há necessidade de realizar mudanças radicais.

Por exemplo, é possível que troque o seu cartão de crédito atual por uma opção de cartão de crédito sem tarifas, já que dessa forma estará gerando economia sem abdicar de um importante serviço bancário.

Faça trocas econômicas

Considere o seu estilo de vida e verifique como gerar economia, ainda que o valor economizado seja irrisório, já que o que o foco inicial será no processo e não nos valores monetários. Com o passar do tempo é viável que reveja o seu planejamento para definir valores fixos e metas concretas.

Entretanto, o mais importante é que a poupança seja um hábito e não um sacrifício pontual. Além disso, ao adotar a poupança como um conceito é possível que destaque o seu processo de maneira positiva, de modo que essa não seja a sua única opção de investimento.

Estude o mercado de investimentos

Uma vez que é possível estudar o mercado de investimentos e analisar outras possibilidades de renda fixa, como o tesouro direto, por exemplo. Entretanto, a poupança deve ser parte de um processo orgânico no que tange aos questionamentos de seus impulsos de compra.

Não abdique de controlar suas finanças

Sendo assim, a poupança pode ser um hábito financeiro que sustente seus hábitos de consumo. Desse modo, poderá realizar um planejamento financeiro que seja efetivo em sua objetividade de servir como um controle e uma orientação sobre o que pode ser modificado no momento atual, para que construa uma relação positiva com suas finanças.

Cabe ressaltar que é viável que não abdique de controlar o seu fluxo financeiro, ainda que ele ocorra de forma não linear, já que é possível alcançar suas metas de forma gradual e planejada.