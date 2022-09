É importante realizar um planejamento financeiro que contemple as suas necessidades em curto, médio e longo prazo. Para isso, separe seus gastos entre fixos e variáveis e controle suas finanças de maneira flexível.

Planeje suas finanças e viabilize uma poupança

A poupança pode ser parte de um processo no seu fluxo financeiro e não o seu único objetivo. Contudo, é necessário que analise o que pode ser modificado no que tange aos seus hábitos de compra e consumo.

Faça trocas econômicas na sua rotina

É possível realizar trocas simplificadas que sejam eficientes para que gere economia através da dinâmica da sua rotina. Por exemplo, troque o seu cartão de crédito atual por uma opção sem tarifas, centralizando seus gastos. Ou ainda, troque a sua conta bancária tradicional por uma opção digital. Dessa forma, estará gerando economia sem precisar abdicar de serviços importantes para a sua rotina.

Poupe todos os valores economizados

No entanto, dentro do conceito de poupança flexível deve direcionar todos os valores economizados para a sua poupança, ainda que sejam valores baixos. Certamente, estará economizando valores irrisórios. Entretanto, estará visualizando o seu processo e criando uma maneira positiva de lidar com suas finanças.

Dessa forma, poderá obter sucesso em longo prazo e direcionar o seu fluxo financeiro de modo assertivo e resiliente. Sendo assim, é viável que analise na sua rotina o que é passível de mudança para criar um fluxo positivo, de modo que poupe os valores economizados.

Refaça o seu planejamento financeiro de forma periódica

Com o passar do tempo, poderá realizar esse planejamento de forma definida, considerando os valores fixos para as suas metas. Além disso, a poupança não precisa ser a única opção de investimento, já que é possível que conheça o mercado e procure outras opções no que tange à renda fixa. Visto que o mais importante é que conheça a sua rotina e se aproprie do controle de seus hábitos de compra e consumo.

Questione seus impulsos e não abdique do seu processo

Dessa forma, a poupança poderá ser um conceito que poderá te ajudar a questionar seus impulsos de compra. Por isso, é importante que coloque o seu foco no objetivo de planejar suas finanças e de adquirir hábitos sustentáveis e saudáveis.

Assim sendo, poderá viabilizar um planejamento financeiro flexível, já que a poupança não será um fator pontual, e sim será uma forma de lidar com as suas finanças pessoais em longo prazo.