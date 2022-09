É relevante para o candidato conceituar a entrevista de emprego como uma oportunidade de direcionamento de sua trajetória profissional. Visto que a entrevista é uma etapa necessária para que o seu currículo seja explorado de maneira positiva.

Pontos de atenção para o candidato se direcionar durante a entrevista de emprego

O profissional de recrutamento e seleção está apto para lidar com a ansiedade do candidato. No entanto, quando o candidato se coloca de forma negativa no processo através de uma postura evitativa, essa análise se torna superficial e, portanto, ineficiente.

Por isso, é muito importante para o candidato se atentar a alguns pontos para evitar uma postura de autossabotagem profissional, considerando a necessidade de direcionamento do seu perfil no mercado atual.

Destaque seus pontos fortes

Direcionar a sua própria história profissional faz parte do processo seletivo. Por isso, é importante exemplificar situações que destaquem os seus pontos fortes, ao passo que também o candidato deve contornar situações negativas quando narrar situações sobre os seus pontos fracos.

Leve para a entrevista de emprego situações que falem sobre a sua capacidade de lidar com metas; senso de urgência; direcionamento de projetos; construção do relacionamento com o cliente; facilidade para realizar a gestão de pessoas e de processos; otimização de fluxos; dentro de diversos outros pontos que podem ser importantes para uma análise sobre o seu real perfil profissional.

De forma geral, é importante que o candidato fale sobre os seus pontos fracos. Visto que as empresas costumam questionar o candidato sobre qualidades e defeitos.

Contorne seus pontos fracos

No entanto, ao apresentar uma situação negativa, apresente também uma solução. Por exemplo, ao se colocar como uma pessoa tímida, destaque o seu desejo de melhorar a sua oratória através de algum curso específico. O seu comportamento deve acompanhar a sua narrativa. Por isso, é aconselhável que tenha atenção plena aos seus gestos e controle o seu tom de voz.

Adote uma postura participativa

Sendo assim, mantenha contato visual com a gestão do processo seletivo; fale de maneira tranquila; não deixe bolsas ou mochilas no seu colo; se atente para não gesticular excessivamente; já que são comportamentos que demonstram ansiedade excessiva por parte do candidato.

Ao se atentar a esses aspectos, o candidato evita uma postura de autossabotagem profissional, tornando a avaliação feita pela empresa genuína e efetiva, bem como o candidato eleva a sua chance de avaliar a viabilidade da contratação, visto que essa avaliação é uma necessidade de todos os envolvidos.