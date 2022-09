Por que escutar as emoções?

Nem sempre é fácil escutar as emoções, quem dirá reagir a elas. Porém, uma coisa é fato: tentar apenas “engolir” o que sentimos talvez não seja o melhor caminho. Afinal, as sobrecargas emocionais, em algumas circunstâncias, estão associadas com esse comportamento de fingir que nada está acontecendo.

Por conta disso, trouxemos alguns apontamentos relevantes sobre o quanto a “arte” de ouvir as próprias emoções pode ser benéfica para nós. Confira lendo este texto até o fim!

Por que é importante escutar as emoções?

Escutar as emoções pode nos ajudar a lidar melhor com o que sentimos, ao mesmo tempo que impacta em nossos relacionamentos interpessoais. Abaixo explicamos isso com mais detalhes, para que você compreenda o poder de escutar a si mesmo:

1. Aumentamos as chances de nos conhecermos melhor

Quando nos escutamos, estamos dando voz para as nossas próprias emoções, sentimentos e também para os pensamentos. Isso nos ajuda a entender melhor quem somos, o que sentimos diante das mais diversas situações etc.

Portanto, escutar as emoções é abrir caminho para compreender um pouco mais do nosso mundo interno: tendencialmente, teremos uma visão mais assertiva das situações que trazem medo, angústia, alegria etc. E isso pode nos ajudar na hora de agirmos nas mais diversas esferas de nossas vidas.

2. Podemos ter comportamentos menos impulsivos

Quando começamos a escutar as emoções, tendencialmente nossos comportamentos podem ser menos impulsivos. Por exemplo, se você ficou com muita raiva de uma situação, ouvir essa emoção e tentar entender o que ela tem a lhe dizer pode ser um caminho produtivo, afinal, assim você pode compreender a raiz da questão e pode lidar com ela antes de “explodir” diante de outra pessoa.

3. Podemos lidar melhor com nossas tristezas, medos e angústias

Reconhecer o que sentimos e os motivos pelos quais determinadas emoções aparecem também pode nos ajudar a lidar melhor com tudo o que é sentido. Por exemplo, às vezes estamos diante de alguns gatilhos emocionais que podem ser descartados de nossas vidas. Ao reconhecer as emoções envolvidas com eles, podemos lidar com o que estamos sentindo nos afastando do gatilho, ou simplesmente enfrentando a situação com um pensamento mais racional.

4. Essa escuta pode impactar nossos relacionamentos

Saber escutar as emoções e lidar com o que se sente é um caminho muito promissor. Isso porque, tendencialmente, nos tornaremos pessoas mais conscientes, empáticas, saudáveis mentalmente, equilibradas etc. Consequentemente, os nossos relacionamentos interpessoais, com parceiro, amigos, família e colegas de trabalho, por exemplo, poderão ser beneficiados com nossas ações mais equilibradas.

5. Nomear emoções e sentimentos ajuda nas tomadas de decisão

Entender o que sentimos pode nos ajudar a tomar melhores decisões. É o caso de sentir medo de apresentar um trabalho na faculdade: será que vale a pena fugir do medo ou enfrentá-lo ao reconhecer que é apenas uma ansiedade pontual?

Quando entendemos que nossa mente irá liberar emoções, de vez em quando, e que nomeá-las nos ajuda a entendê-las, tendencialmente teremos mais “armas” para lidar com elas. Ao ter essas armas, podemos elevar as nossas capacidades de tomar boas decisões na vida. Afinal, estaremos agindo de uma forma mais consciente, e menos impulsiva.