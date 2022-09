Por que investir em franquia de autopeças?

O segmento de autopeças está crescendo cada vez mais no Brasil. Isso fica ainda mais expressivo quando se fala em franquias do setor, de acordo com a ABF. Por isso que hoje, nós vamos falar sobre como investir em franquias de autopeças e as suas vantagens.

Por que investir numa franquia de autopeças?

Acredita-se que o principal motivo de se apostar nas franquias de autopeças é o crescimento da quantidade de veículos novos, seminovos e usados vendidos no Brasil. Assim, a cada ano que passa, é necessário fazer manutenções, reparos e troca de peças. Dessa forma, também há sempre outras atitudes para manter o veículo em bom estado de conservação e funcionando.

Os fabricantes, percebendo este mercado promissor, investiram em produzir peças para os veículos e, assim, atender a demanda do mercado.

Dessa forma, abrir uma franquia de autopeças se torna algo altamente lucrativo, uma vez que há a demanda pelos produtos que serão comercializados.

Quais são os produtos oferecidos por uma franquia de autopeças?

Uma das principais preocupações dos franqueados é procurar por fornecedores que comercializem peças e acessórios automotivos das diferentes marcas de carros existentes no mercado.

Se a franqueadora não oferece os fornecedores, ou não realiza compras de forma única para as unidades, é preciso que você tenha fornecedores que atendam a demanda da sua franquia, bem como apresentar qualidade e diversidade de marcas.

Um dos fatores fundamentais na escolha do fornecedor, é a qualidade das peças e a rapidez na logística de entrega. Afinal, quem precisa de peças automotivas, não dispõe de tempo para esperar muito.

Se você oferece peças de qualidade e com durabilidade para os clientes, a sua unidade adquire credibilidade e fidelização dos clientes.

Existe uma diversidade muito grande de produtos que podem ser comercializados, mas, alguns são acabam não sendo os mais vendidos, como: amortecedores, pastilhas de freio, lâmpadas para faróis, baterias, filtros de ar, óleo e combustível, retrovisores, limpadores de pára-brisa, óleo para motor, pára-choques, acessórios para ar-condicionado e ventilação, painel de instrumentos, pedais e escapamentos.

Não esqueça de oferecer estes produtos para os mais diversos modelos de carros e marcas.

Quais são os diferenciais existentes em adquirir uma franquia de autopeças?

Inicialmente, é preciso considerar que uma franquia representa um negócio já consolidado no mercado. Além disso:

Possui uma logística de entrega das peças para automóveis que facilita o trabalho do franqueado.

Apresenta um modelo de gestão que já está testado e aprovado que apresenta lucratividade. Este modelo de gestão já tem planejamento, análise de mercado, e modelo de gestão em relação a marca, tipos de serviços apresentados, entre outros.

O franqueado pode contar com a otimização de tempo na realização das operações e processos.

Estas são apenas algumas das razões do por que investir em uma franquia de autopeças é altamente lucrativo.

Quais são as vantagens de ter uma franquia de autopeças?

Entre as vantagens em se ter uma franquia de autopeças tem-se:

Segurança no investimento: o segmento de autopeças é um investimento seguro, uma vez que a demanda é crescente e as necessidades dos produtos e serviços oferecidos possuem grande aceitação.

O franqueado não estará sozinho no investimento: a franqueadora prestará todo o suporte para as operações e processos, bem como para a gestão do negócio. Assim, o franqueado não estará sozinho nesta jornada.

Garantia de operações e serviços já testados e aprovados: as operações e serviços apresentados pela franqueadora já garantem por si só, que o negócio em autopeças se torne bem-sucedido.

Quais são as recomendações para quem quer investir em uma franquia de autopeças?

Para começar com uma franquia de autopeças, é preciso que você siga as seguintes recomendações e ter sucesso neste segmento:

Gostar de carros e acessórios;

Possuir visão a longo prazo, pois neste negócio, é preciso vislumbrar longe para obter sucesso;

Tenha uma boa gestão comercial. Saber vender, e para quem vender, é o sucesso do negócio. Os seus colaboradores precisam saber sobre os produtos vendidos;

O franqueado precisa ter uma visão geral do empreendimento: conhecer as áreas financeira, comercial, recursos humanos, gestão de estoques, entre outros;

Faça investimentos em peças e acessórios diferenciados, que possuem maior tecnologia, e assim, você poderá atender às exigências dos seus clientes.

Por fim, saiba que investir no segmento de autopeças pode ser algo altamente lucrativo. Assim, é fundamental que se tenha, principalmente, aquela “veia” comercial para que se conquiste os seus clientes de forma definitiva!

Aplique os conhecimentos aprendidos aqui hoje e veja como esse mundo pode ser interessante e bastante rentável para entrar de vez no ramo de franquias de autopeças!