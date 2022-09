por que mais pessoas que moram sozinhas entram?

Nos últimos meses, o número de usuários que moram sozinhos e que fazem parte do programa Auxílio Brasil do Governo Federal vem crescendo. É o que mostra uma reportagem do portal de notícias Uol, com base nas informações reveladas pelo Ministério da Cidadania, a pasta responsável pelos repasses.

Segundo os dados, dos 20 milhões de usuários do Auxílio Brasil, estima-se que 4,9 milhões são pessoas moram sozinhas. Embora ainda seja uma minoria, este grupo de beneficiários quase dobrou em um intervalo de menos de um ano. Em novembro do ano passado, apenas 2,2 milhões de indivíduos moravam sozinhos.

Além disso, os dados mais recentes do Ministério também deixam claro que hoje, a maioria dos cidadãos que entram no programa moram sozinhos. Em agosto, por exemplo, dos pouco mais de 2 milhões de novos usuários do projeto, 1,1 milhão não vivem com uma família dentro de uma mesma casa.

Mas por que o fenômeno acontece? De acordo com indicações gerais, há dois motivos aparentes. O primeiro é que, ao contrário do que acontecia com o antigo Bolsa Família, o novo Auxílio Brasil não faz nenhuma diferenciação entre pessoas que moram sozinhas e uma família com vários integrantes. As chances de entrada são as mesmas para os dois casos.

Há ainda um segundo ponto. Informações de bastidores dão conta de que o Governo Federal está focando na inserção de pessoas adultas às vésperas das eleições presidenciais deste ano. Ao pagar o valor para um cidadão que mora sozinho, o presidente Jair Bolsonaro (PL) poderia ter mais ganhos eleitorais, já que o indivíduo tem poder de voto. Uma família com várias crianças, por outro lado, não teria este mesmo impacto, já que menores de 16 anos não podem votar.

Previsão de continuidade

O número de pessoas que moram sozinhas deve continuar crescendo dentro do Auxílio Brasil no decorrer deste ano. O plano do Ministério da Cidadania é inserir mais de 1 milhão de indivíduos ao programa nos próximos meses.

Embora os números oficiais ainda não tenham sido divulgados, informações da imprensa dão conta de que o Governo planeja inserir mais de 800 mil pessoas apenas no próximo mês de setembro.

A expectativa é de que mais usuários que moram sozinhos sejam maioria novamente nestas novas entradas. De toda forma, uma confirmação oficial dos números só deve acontecer dentro de mais alguns dias.

Regras de entrada no Auxílio Brasil

Morando sozinho ou não, o fato é que as regras de entrada para o Auxílio Brasil seguem basicamente as mesmas. Para ter direito ao benefício é necessário possuir um cadastro ativo e atualizado no sistema do Cadúnico.

Além disso, também é importante se encaixar dentro dos limites de renda. Cidadãos em extrema-pobreza e em pobreza também podem receber o dinheiro do benefício, caso cumpram as demais regras de entrada.

Especificamente no caso de quem mora sozinho, o Auxílio Brasil só pode ser pago para quem está em condição de extrema-pobreza. Estamos falando de cidadãos que tenham um limite de renda per capita de até R$ 105.