Portal de Periódicos da Capes oferta acesso gratuito ao conteúdo sobre varíola dos macacos

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) oferta através do seu Portal de Periódicos acesso gratuito ao conteúdo sobre a varíola do macacos produzido pela editora Elsevier. Desse modo, os interessados podem conferir todo o material no Portal de Periódicos.

De acordo com a Capes, foi criado um centro de informações com o objetivo de auxiliar os trabalhos de pesquisadores brasileiros que estudam a doença viral monkeypox. Nesse sentido, a Capes explica que a iniciativa visa contribuir com as atividades de cientistas, profissionais de saúde e outros que trabalham com o combate à doença.

Segundo a Coordenação, as informações são atualizadas constantemente com as novidades em relação às pesquisas sobre a varíola do macaco. Assim, sempre que surgem novos dados, os trabalhos são incluídos nesse banco de acesso gratuito.

Portanto, os interessados em estudar ou acompanhar o desenvolvimento das pesquisas podem acessar centenas de artigos de revistas científicas, capítulos de livros relacionados ao monkeypox e informações clínicas através da plataforma da Capes.

Sobre o Portal de Periódicos da Capes

A plataforma de periódicos da Capes é a maior na disponibilização de pesquisas e demais trabalhos científicos do Brasil. Segundo a coordenação, a plataforma proporciona a democratização do acesso à informação científica e fortalece os programas de pós-graduação.

O Portal conta com cerca de 42.435 mil publicações. Ao todo, colaboram para o banco de trabalhos 434 instituições de pesquisa e ensino superior de todo país.

Com informações da Agência Brasil.

