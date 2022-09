Positivo Tecnologia tem vagas de emprego em Curitiba

A Positivo Tecnologia é uma empresa de tecnologia. O trabalho dela é bem claro: entregar qualidade em aparelhos eletrônicos para as famílias brasileiras. Caso queira fazer parte dessa história, novas oportunidades de emprego foram divulgadas pela empresa. Confira.

Positivo Tecnologia tem novas oportunidades de emprego em Curitiba

A Positivo Tecnologia é uma empresa que atua no mercado de tecnologia há mais de três décadas. O portfólio da marca inclui computadores, smartphones, tablets e dispositivos de telemedicina.

Essa empresa atua na inovação constante dentro do mercado, principalmente para melhorar a vida das pessoas. Caso queira fazer a diferença no mundo junto a Positivo Tecnologia, novas oportunidades de emprego foram divulgadas para os residentes de Curitiba. Veja:

Agente de Suporte Técnico (Temporário);

Agile Master Sênior (Efetivo);

Analista de Infraestrutura Sênior (Efetivo);

Analista de Inovação e Novos Negócios (Efetivo);

Analista de Marketing Júnior (Efetivo);

Assistente Financeiro Júnior (Efetivo);

Banco de Talentos (Exclusivo PCD);

Desenvolvedor Sênior (Efetivo);

Estagiário de Economia (Estágio);

Operador de Processos (Temporário);

Procurement (Efetivo).

Como se candidatar

A Positivo Tecnologia busca pessoas que se identificam com suas competências, são elas: adaptabilidade, inteligência emocional, parceria, protagonismo, liderança e, sobretudo, que façam acontecer!

Caso se encaixe nessa categoria, não perca sua chance e envie hoje mesmo seu currículo. As oportunidades são atualizadas a todo momento, dependendo da disponibilidade de cargo, e incluem todo o Brasil.

Para se cadastrar em um dos cargos, é necessário encaminhar seu currículo para a análise dos responsáveis. O link para o envio é o site da Positivo Tecnologia.

