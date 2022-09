É possível viabilizar uma poupança através de um planejamento financeiro que considere suas particularidades de modo flexível. No entanto, é importante separar seus custos entre fixos e variáveis e avaliar a sua rotina, considerando seus hábitos de compra e consumo.

Poupança: analise seus hábitos atuais e faça trocas econômicas

A poupança pode ser um novo conceito na sua rotina e não a única opção de investimento. Contudo, é necessário realizar um planejamento financeiro que contemple essa dinâmica de maneira flexível e faseada.

Acompanhe o seu planejamento financeiro

Separe seus custos entre fixos e variáveis através de uma ferramenta de gestão ou de um aplicativo de finanças. Dessa forma, poderá obter um cenário importante para controlar suas finanças pessoais, bem como poderá definir suas metas em curto, médio e longo prazo.

Faça trocas viáveis na sua rotina

É possível que faça trocas pertinentes na sua rotina, gerando economia doméstica de forma orgânica. Por exemplo, troque um cartão de crédito comum por uma opção sem tarifas, assim estará gerando economia sem abdicar do serviço bancário.

Poupe todos os valores economizados

Direcionar os valores economizados para a sua poupança deve ser um compromisso dentro de um planejamento financeiro flexível, já que os valores economizados serão baixos. No entanto, é importante que coloque o seu foco no hábito de poupar valores, e não nos valores monetários. Dessa forma, estará construindo uma relação positiva com suas finanças pessoais.

Refaça o seu planejamento e estude outras opções de investimentos

Posteriormente, poderá refazer seu planejamento financeiro, definir metas mais elaboradas e valores fixos para a poupança. Além disso, é possível que estude o mercado de investimentos e verifique outras possibilidades, já que o mercado de investimentos oferece diversas opções de renda fixa.

Faça um planejamento gradual

Porém, caso opte por ser um novo investidor, faça um planejamento financeiro gradual e faseado para que não perca o seu objetivo no processo, já que deve construir uma relação positiva para alcançar seus objetivos em longo prazo.

Direcione o seu fluxo financeiro pessoal

Dessa forma, a poupança pode ser parte de um fluxo financeiro positivo, considerando a atenção plena aos seus hábitos de rotina e o modo como deve se relacionar com seus objetivos pessoais.

Não abdique de controlar suas finanças

Sendo assim, não abdique de controlar suas finanças dentro de um processo realizado de maneira flexível. Visto que é possível que obtenha sucesso, ainda que o seu fluxo ocorra de forma não linear.