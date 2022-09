A poupança pode ser parte de um fluxo financeiro pessoal dentro da sua rotina, no entanto, é necessário que elabore um planejamento que contemple suas necessidades de maneira gradual e faseada.

Poupança: dicas para elaborar um planejamento de forma flexível

Muitas pessoas abdicam da poupança quando não podem direcionar valores fixos para essa finalidade. Entretanto, é possível que a poupança seja parte de um fluxo financeiro positivo dentro do seu processo financeiro pessoal.

Faça trocas econômicas na sua rotina

Analise na sua rotina quais são seus hábitos de compra e consumo e o que pode ser modificado, sem que prejudique serviços importantes. Por exemplo, é possível trocar o seu cartão de crédito comum por uma opção sem tarifas, dessa forma, estará gerando economia sem abdicar de um serviço bancário relevante.

Poupe os valores economizados e visualize o seu processo

Dentro do conceito de flexibilidade na poupança, direcione todos os valores economizados para essa finalidade. Possivelmente, serão economizados valores baixos, contudo, é muito importante que não abdique dessa dinâmica, já que estará criando uma visualização importante para a construção da relação com suas finanças pessoais em longo prazo.

Refaça o seu planejamento financeiro de forma periódica

Futuramente, poderá refazer o seu planejamento financeiro com metas concretas e valores fixos para a poupança. Entretanto, dentro da dinâmica atual, é importante que esse fluxo não seja interrompido para que construa uma relação positiva com suas finanças dentro do mercado atual.

Estude o mercado e conheça outras opções de investimentos

Além disso, a poupança pode não ser o seu único investimento, embora seja importante que ela seja parte do seu conceito de consumo. O mercado de investimentos oferece muitas opções de renda fixa, sendo viável que analise as opções e considere diversificar seus investimentos de maneira segura e flexível. Por isso, caso seja um novo investidor, faça esse processo de maneira planejada e gradual, tal como deve ocorrer em qualquer planejamento financeiro.

Não abdique de controlar o seu fluxo financeiro pessoal

Dessa forma, criará hábitos financeiramente saudáveis que serão de extrema valia para o seu futuro. Portanto, não abdique de planejar suas finanças, já que estará deixando de controlar algo que já ocorre na sua rotina.

Adapte os pontos citados e alcance suas metas pessoais em longo prazo

Sendo assim, adapte os pontos citados e direcione o seu planejamento financeiro, de modo que a poupança seja parte de um fluxo resolutivo, amparando seus planos pessoais em longo prazo.