A poupança pode ser parte de um planejamento financeiro pessoal dinâmico, flexível e resiliente na sua rotina de compra e consumo.

Poupança: dicas para um planejamento flexível na sua rotina

Muitas pessoas abdicam da poupança quando não podem direcionar valores fixos para essa finalidade, no entanto, é possível obter uma poupança sem que precise abdicar do seu processo financeiro.

Separe seus custos e categorize os gastos fixos e variáveis

Inicialmente, separe seus custos entre fixos e variáveis, de modo que obtenha um cenário amplo sobre suas finanças atuais. Dessa forma, poderá verificar quais hábitos são passíveis de mudanças.

Faça trocas econômicas na sua rotina

Entretanto, é válido ressaltar que tais mudanças não precisam de radicalismo, já que é possível fazer mudanças na sua rotina de maneira gradual. Por exemplo, é possível trocar o seu cartão de crédito comum por uma opção sem tarifas. Dessa maneira, estará direcionando a sua poupança através de um processo planejado.

A sua conta bancária também pode fazer parte de uma troca econômica, já que é possível trocar uma conta tradicional por uma conta digital. Visto que as fintechs são fontes de serviços bancários de qualidade, com isenção total de tarifas. Dessa forma, criará um processo evolutivo dentro da dinâmica do seu fluxo atual.

Estude o mercado de investimentos e planeje diversificar suas opções

Embora a poupança faça parte do seu conceito de consumo, ela não precisa ser sua única opção dentro do mercado de investimentos. Já que é possível estudar outras opções de renda fixa e realizar um planejamento financeiro para essa finalidade.

Questione seus impulsos de compra

Entretanto, independentemente de a poupança ser a sua única opção de investimento, é muito importante que adquira o conceito da poupança como um hábito na sua rotina. Dessa forma, irá minimizar gastos excessivos e questionar de forma natural os seus impulsos de compra.

Ao conceituar a poupança como um processo financeiro pessoal, poderá modificar hábitos financeiramente nocivos e criar uma relação positiva com o seu fluxo financeiro.

Visualize o seu processo de forma gradual

Poupe todos os valores economizados, ainda que sejam irrisórios. Dessa maneira, estará visualizando seu processo de maneira assertiva, o que é muito importante para que a poupança faça parte de um fluxo financeiro habitual, planejado e flexível.

Adapte as nossas dicas e planeje suas finanças pessoais

Faça adaptações relevantes e direcione a poupança na sua rotina dentro de um conceito planejado. Dessa forma, não será preciso abdicar do planejamento financeiro para que adquira o hábito de poupar e alcançar seus objetivos em longo prazo.