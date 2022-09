É importante realizar um planejamento financeiro para viabilizar uma poupança pessoal de forma flexível, sendo assim, separe seus custos entre fixos e variáveis e defina suas metas.

Poupança: processo de metas flexíveis na sua rotina

Muitas pessoas abdicam da poupança quando não podem direcionar valores fixos para essa finalidade. Entretanto, é possível que viabilize uma poupança de maneira positiva e gradual.

Faça mudanças na sua rotina

Analise na sua rotina quais são os seus hábitos de compra e consumo, de modo que possa verificar possíveis mudanças, por exemplo, é possível trocar o seu cartão de crédito comum por uma opção sem tarifas.

Da mesma forma é possível trocar a sua conta bancária por uma opção digital. Certamente, serão economizados valores baixos com essas mudanças, entretanto, são mudanças viáveis para que se visualize o processo de forma tangível.

Fortaleça a sua relação com o seu fluxo financeiro pessoal

Além disso, ao analisar na sua rotina quais são os seus hábitos passíveis de mudanças, estará criando um relacionamento fortalecido com suas finanças pessoais. É importante que direcione todos os valores economizados para a sua poupança, ainda que sejam irrisórios, já que dessa forma estará visualizando o seu processo e reforçando hábitos sustentáveis e saudáveis.

Refaça o seu processo de forma periódica

Com o passar do tempo, é viável que faça um planejamento que contemple metas mais agressivas para que direcione valores fixos. O mercado de investimentos oferece diversas opções de renda fixa para quem deseja diversificar sua rentabilidade. No entanto, caso opte por se tornar um investidor, faça um planejamento gradual e realize a sua entrada no mercado de investimentos.

Estude outras opções no mercado de investimentos

Dessa forma, é importante entender a necessidade de obter a poupança como um conceito, independentemente de sua entrada no mercado de investimentos, já que dessa forma estará criando novos hábitos naturalmente, o que torna a economia uma parte positiva na sua rotina.

Não deixe de controlar suas finanças

Visto que é importante que não abdique de controlar suas finanças, já que ao abdicar de controlar suas finanças, estará deixando de controlar algo que é muito importante na sua rotina. Sendo assim, faça um planejamento e analise o seu processo de maneira gradual, de modo que a poupança seja parte de um fluxo financeiro relevante.

Adapte os pontos citados

Portanto, faça adaptações dos apontamentos citados e direcione o seu fluxo financeiro pessoal, de modo que a poupança faça parte do seu processo e questione seus impulsos de compra através de um planejamento gradual e eficiente.