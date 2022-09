O planejamento financeiro pode contemplar uma poupança de forma objetiva, para isso, é necessário separar seus custos entre fixos e variáveis e definir suas metas pessoais.

Poupança: processo flexível dentro de um plano financeiro

Planejar suas finanças é o primeiro passo para elaborar uma poupança de maneira flexível. Visto que a poupança pode ser um conceito de rotina muito importante para que construa uma relação positiva com suas finanças pessoais em longo prazo.

Faça mudanças eficientes

Analise na sua rotina o que pode ser modificado no que se refere aos seus hábitos de compra e consumo. Contudo, é relevante destacar que essas mudanças não precisam de radicalismo, já que são coisas simples que podem ser econômicas, modificando seus padrões no que tange a maneira como visualiza o seu processo financeiro pessoal.

Por exemplo, é possível trocar o seu cartão de crédito comum por um cartão sem tarifas. Dessa forma, estará gerando economia sem abdicar de um serviço relevante para a sua rotina.

Dentro do conceito flexível da poupança, deve-se direcionar os valores para essa finalidade. Certamente, serão valores baixos. Entretanto, é importante que não abdique desse processo. Dessa forma, poderá realizar trocas maiores e questionar naturalmente os seus impulsos de compra.

Refaça o seu processo de forma flexível

Com o passar do tempo é viável que reajuste o seu processo para que valores mais elevados sejam enviados para a poupança de modo assertivo. Entretanto, é muito importante que não deixe de controlar suas finanças, visto que ao deixar de controlar o seu fluxo financeiro pessoal, abdica de algo que já está acontecendo na sua rotina.

Conheça outras opções de renda fixa

A poupança pode ser um conceito e não uma única opção de investimento, já que é possível conhecer o mercado e analisar outras opções viáveis no que tange a renda fixa, como tesouro direto e o Certificado de Depósito Bancário (CDB), por exemplo.

No entanto, independentemente de decidir se tornar um investidor, o hábito de flexibilizar o seu consumo deve ser adotado para a construção da sua relação com o seu processo financeiro pessoal.

Não abdique de controlar suas finanças

Com o passar do tempo, deve direcionar metas mais elevadas para o seu planejamento, assim como poderá definir valores fixos. Contudo, independentemente de a poupança ser apenas um conceito de consumo ou a sua única opção no que tange aos investimentos, o mais importante é que não abdique de controlar a sua rotina financeira de forma gradual e flexível.