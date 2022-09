A poupança é uma oportunidade de economizar através de pequenas ações, por isso, é possível realizar um planejamento financeiro que seja flexível e contemple suas necessidades.

Poupança: um novo conceito no seu planejamento financeiro

Muitas pessoas abdicam da poupança quando não podem direcionar valores fixos. Entretanto, é possível planejar suas finanças focando em hábitos financeiramente saudáveis e sustentáveis.

Faça trocas viáveis na sua rotina

Para isso, é necessário separar os seus custos entre fixos e variáveis, de modo que obtenha clareza sobre o que pode ser modificado. Por exemplo, é possível trocar o seu cartão de crédito atual por uma opção sem tarifas, ou ainda, a sua conta bancária tradicional por uma conta digital. Dessa forma, estará gerando economia sem abdicar dos serviços bancários.

Poupe os valores economizados

Dentro do conceito de poupança flexível, os valores economizados devem ser direcionados para essa finalidade, ainda que sejam irrisórios. Assim sendo, estará criando uma forma tangível de visualizar o seu fluxo financeiro pessoal.

Modifique seus hábitos e construa uma nova relação com o seu fluxo financeiro

Ao realizar um processo financeiro flexível, poderá construir uma relação positiva com o seu fluxo de finanças, assim, poderá alcançar seus objetivos pessoais. Considerando a necessidade de que a poupança seja um conceito, e não apenas uma meta dentro do seu planejamento financeiro.

Refaça o seu processo de forma periódica

Com o passar do tempo, é importante que refaça o seu planejamento, definindo metas em curto, médio e longo prazo, considerando direcionar valores fixos para essa finalidade. Visto que terá conceituado a poupança na sua rotina, adotando hábitos financeiramente sustentáveis. Além disso, a poupança pode ser um conceito importante na construção do relacionamento com o seu fluxo financeiro pessoal, e não a sua única opção de investimento.

Conheça outras opções renda fixa

Portanto, pode ser viável conhecer o mercado de investimentos e analisar as opções de renda fixa, considerando a necessidade de realizar uma reserva de emergência. Contudo, é importante que conceitue a poupança como uma forma de questionar naturalmente seus hábitos de consumo. Já que, dessa forma, poderá ter clareza sobre o seu cenário financeiro atual.

Não abdique de controlar o seu fluxo financeiro pessoal

Visto que, ao abdicar desse tipo de controle, estará deixando de controlar algo que já está acontecendo na sua rotina. Sendo assim, tenha paciência com o seu processo e não deixe de analisar o que pode ser modificado, considerando a mudança de hábitos de consumo.