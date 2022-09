Prefeito Aldo Popular fará carreata e caminhada com seus candidatos no final de semana

O prefeito de Porto Real do Colégio, Aldo Popular (MDB), realizará durante o final de semana, algumas ações políticas com seus candidatos a deputado estadual e federal, Remi Calheiros e Arthur Lira, respectivamente, além dos candidatos a senador Renan Filho e governador Paulo Dantas.

Na sexta-feira, 09, o líder da cidade ribeirinha, fará carreata pelas ruas de Colégio com Remi Calheiros, Renan Filho e Paulo Dantas, candidatos pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro, mesma agremiação partidária do

prefeito Aldo Popular. A concentração acontecerá às 13 horas em frente ao prédio do INSS.

Já no domingo, dia 11, será a vez do Chefe do Executivo de Porto Real do Colégio, caminhar pelas ruas da cidade ao lado do Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP). Dessa vez a concentração para o início da caminhada será a partir das 19 horas no posto de combustíveis da entrada da cidade de onde sairá em direção a orla ribeirinha.