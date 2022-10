Prefeito Ronaldo Lopes inicia recuperação de 312 imóveis para famílias de baixa renda

Programa Vida Nova Em Sua Casa é realizado em parceria com o Governo de Alagoas

Famílias que moram em condições precárias estão ganhando uma moradia digna em Penedo graças à parceria entre a gestão Ronaldo Lopes e o Governo de Alagoas.

As obras de recuperação de 312 imóveis contemplados com o Programa Vida Nova Em Sua Casa começaram no bairro Santo Antônio, onde Janaína Maria de Oliveira e Maria Jeilza Lima estão acompanhando a realização de um sonho que seria impossível sem a atuação efetiva do poder público.

As duas são vizinhas da localidade conhecida como Sovaco da Ovelha, situada nas imediações do Alto da Pólvora do popular Barro Vermelho, onde o Prefeito Ronaldo Lopes acompanhou o início dos trabalhos, junto com a equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra).

Pavimentação, drenagem e acessibilidade

Além do Vida Nova Em Sua Casa, a Prefeitura de Penedo e o Governo de Alagoas estão investindo em obras de mobilidade urbana e acessibilidade no Barro Vermelho.

Lugares relegados ao esquecimento estão vivendo uma nova realidade, mudança para melhor em curso na comunidade Brasília, onde as obras do Vida Nova Nas Grotas avançam.

Além disso, a atuação conjunta entre as duas esferas de governo realiza serviços de drenagem e pavimentação para locais de difícil acesso, como se verifica no Suvaco da Ovelha.

“Estamos melhorando a qualidade de vida dessas pessoas, são famílias de baixa renda que não tinham essa atenção do poder público e esse é um compromisso que nosso governo, junto com Paulo Dantas e Renan Filho, temos com quem mais precisa de políticas públicas. E vamos continuar trabalhando para fazer de Penedo uma cidade cada vez melhor, para todos”, afirma o Prefeito Ronaldo Lopes.

