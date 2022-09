Prefeito Ronaldo Lopes vistoria obras de revitalização das praças de Penedo

Trabalho feito com recursos do município melhora espaços de convívio social

Secom PMP

Quem mora em Penedo sabe que não é raro encontrar o Prefeito Ronaldo Lopes inspecionando obras que estão melhorando a qualidade de vida da população.

Nesta sexta-feira, 02, o gestor que trabalha de forma incansável, dentro e fora de seu gabinete, conferiu o andamento dos serviços de revitalização da Praça 31 de Março, localizada no bairro Santo Antônio, popular Barro Vermelho.

O investimento de urbanização e paisagístico acontece em paralelo à recuperação das ruas do entorno do espaço público de lazer e convívio social que vai ganhar parque infantil e nova iluminação.

O investimento que atende a demanda da população do primeiro bairro de Penedo já está concluído no logradouro vizinho da Igreja de São Francisco de Assis, no Conjunto Rosete Andrade.

Bancos novos, gramado renovado, passeio recuperado, lâmpadas de LED e parque infantil compõem a requalificação da praça que ganhou uma estátua de Dom Constantino Lüers, homenagem ao bispo diocesano de Penedo falecido em 1997.

No Conjunto José Morais Lopes, mais conhecido como Cohab, a Prefeitura de Penedo recuperou a Praça Castanho Grande, onde a Igreja de Nossa Senhora da Conceição é a referência do logradouro que terá iluminação com LED.

Os investimentos do governo Ronaldo Lopes também já resultaram em melhorias na Praça São Judas Tadeu, localizada no Largo de Fátima; Praça Jácome Calheiros, simbolizada por seu coreto; e Praça Comendador Peixoto, local cujo busto do homenageado foi restaurado

A valorização do patrimônio histórico é mais evidente na Praça Clementino do Monte. O obelisco construído para celebrar os 300 anos da Openeda, nome da batalha que marcou a expulsão dos holandeses de Penedo, ganhou visibilidade.

Secretaria de Cultura de Penedo recupera patrimônio artístico e cultural

O monumento que estava se deteriorando no estacionamento do 3º Centro de Saúde, o antigo Sesp, foi removido e restaurado, trabalho a cargo da Ornatos – cujo responsável é um penedense, Cristiano Gregório.

A empresa Ornatos também restaurou a Cruz de Pedra, outro marco da vitória conquistada pelos penedenses que está exposto à visitação pública na Praça Clementino do Monte.

Ainda no mesmo logradouro, o ex-presidente Getúlio Vargas tem sua estátua instalada de frente para a avenida que recebe seu nome, mais uma homenagem ao importante líder político que esteve em Penedo no ano de 1930.

O respeito e a preservação da história de Penedo pelo prefeito que é um “filho da terra” transformou a Praça Frei Camilo de Lellis em um passeio entre personalidades ilustres, todas relacionadas com a cidade ribeirinha.

No espaço situado em frente ao convento franciscano, Ronaldo Lopes revelou às novas gerações personagens fundamentais para o desenvolvimento do município, mais um investimento da gestão que prepara um futuro melhor, para todos, preservando o passado.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte