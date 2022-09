Prefeitura de Anahy – PR anuncia Concurso público: Até R$8,5 mil

A Prefeitura Municipal de Anahy/PR anuncia abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 03 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na administração municipal.

As oportunidades são para os cargos de Assistente Administrativo; Auxiliar Administrativo; Advogado; Contador; Engenheiro Civil; Agente Comunitário de Saúde; Operador de Som e Áudio; Técnico em Enfermagem; Farmacêutico/ Bioquímico; Fisioterapeuta; Médico Clinico Geral (1 vaga); Preparador Físico; Motorista; Operador de Máquinas Pesadas; Trabalhador Braçal (1 vaga); e Auxiliar de Serviços Gerais (1 vaga).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.212,00 a R$ 8.598,20, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 28 de setembro de 2022, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora do Instituto de Pesquisas, Pós-graduação e Ensino de Cascavel – IPPEC. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 a 150,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 30 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa; matemática; conhecimentos gerais; e conhecimentos específicos; prova prática para os cargos de Operador de Máquinas Pesadas, Motorista e Operador de áudio. As avaliações serão aplicadas no dia 9 de outubro de 2022.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

ADVOGADO: prestar assessoria jurídica em todas as áreas de atividade do Poder Público municipal, judicial e extrajudicialmente, sugerir e recomendar providências para resguardar os interesses e dar segurança aos atos e decisões da Administração; acompanhar todos os processos administrativos e judiciais de interesse da municipalidade, tomando as providências necessárias para bem curar os interesses da Administração; entre outras atividades.

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO: Receber, registrar, protocolar, despachar, classificar e arquivar documentos e volumes; Redigir correspondências de natureza simples; realizar serviços de digitação, datilografia e controle diversos; recepcionar pessoas; requisitar serviços de reprografias; transmitir e receber e-mail, recepcionar e expedir listagens aos usuários; entre outras atividades.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Receber, registrar, protocolar, classificar e arquivar documentos e volumes; Redigir correspondências de natureza simples; Realizar serviços de digitação, datilografia e controle diversos; Recepcionar pessoas; Requisitar serviços de reprografia; Transmitir e receber fax e e-mail; Recepcionar e expedir listagens aos usuários; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL nº 001/2022

