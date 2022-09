Prefeitura de Arabutã – SC abre Concurso público: Até R$3,2 mil

Em Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Arabutã abre novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 14 vagas em cargos de níveis alfabetizados, médio e superior na administração municipal.

As oportunidades são para os cargos de Técnico em Enfermagem; Professor Educação Infantil e Séries Iniciais; Professor de Educação Física; Auxiliar de Consultório Dentário (2 vagas); Assistente Social (1 vaga); Auxiliar de sala (1 vaga); Psicólogo (1 vaga); Motorista (2 vagas); Operador de máquinas rodoviárias (5 vagas); Auxiliar Administrativo (1 vagas); e Agente de Creche (1 vaga).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração. Os salários oferecidos variam entre R$1.558,82 a R$3.325,00, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 13 de outubro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora da AMAUC. O valor da inscrição oscila entre R$75,00 a R$150,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório); prova prática para alguns cargos; mais prova de títulos, conforme critérios especificados no edital. As avaliações serão aplicadas no dia 6 de novembro de 2022.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

MOTORISTA: Dirigir automóveis e caminhões nos serviços precípuos para cada um desses veículos, inclusive no transporte de pessoas e pacientes para tratamento de saúde; serviços de transporte escolar; executar serviços elementares de manutenção e conservação dos veículos sob sua responsabilidade, como, por exemplo, troca de pneus, lavagem, lubrificação e outros serviços de limpeza e manutenção; entre outros requisitos.

OPERADOR DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS: Operar máquinas rodoviárias ( retroescavadeira traçada e a hidráulica), nos serviços de abertura, construção, manutenção e recuperação de estradas municipais, na execução de serviços de infraestrutura agrícola e urbana; responsável por serviços e ações básicas de manutenção e conservação das máquinas, como, por exemplo, troca de pneus, lavagem, lubrificação e outros serviços de limpeza e manutenção; entre outros requisitos.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Executar serviços auxiliares, em tarefas administrativas junto aos mais diversos órgãos e setores da Administração Municipal; serviços de digitação, arquivamento, protocolo, recepcionista, telefonista; auxiliar em serviços de controle patrimonial, financeiro, serviços administrativos, contábeis, sempre sob orientação técnica superior; elaboração e redação de correspondências, comunicados e de outros atos determinados; outros serviços pertinentes ao cargo.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL nº 001/2022

