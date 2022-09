Prefeitura de Bastos-SP abre processo seletivo com salários acima de R$ 13 mil

Certame é para vários níveis de escolaridade

Prefeitura de Bastos, em São Paulo, abre processo seletivo para o preenchimento de cargos com vários níveis de escolaridade. Os interessados podem realizar a inscrição entre os dias 05 e 20 de setembro de 2022, pelo site Ipell, empresa responsável pelo certame. A taxa de inscrição varia a depender do cargo, sendo de R$ 40,00 a R$ 80,00. As contratações são no regime CLT.

Vagas

O processo seletivo oferece 7 vagas mais cadastro reserva. Veja a seguir a lista de oportunidades levando em conta a escolaridade e as remunerações:

Coletor de Lixo Domiciliar – Exige ensino fundamental incompleto. Salário será de R$ 1.212,00;

Técnico em Enfermagem – Exige ensino técnico específico e registro no COREN. Salário é de R$ 2.503,23;

Vigilante – Exige ensino médio completo e curso específico. Salário será de R$ 1.212,00;

Dentista – Exige ensino superior completo em odontologia e registro no CRO. Salário é de R$ 3.424,00;

Enfermeiro – Exige ensino superior completo em enfermagem e registro no COREN. O vencimento será de R$ 3.424,00;

Médico Clínico Geral II – Exige ensino superior completo em medicina e registro no CRM. A remuneração será de R$ 5.857,66;

Médico PSF – Exige ensino superior completo em medicina e registro no CRM. Salário será de R$ 13.642,50

Provas processo seletivo

As provas estão marcadas para o dia 09 de outubro e a confirmação referente ao local de prova, assim como qualquer alteração que venha a ter, poderá ser divulgada até o dia 29 de setembro. Português, matemática, conhecimentos específicos e legislação serão as disciplinas cobradas na etapa objetiva.

Acesse aqui para ver o edital completo.

Cronograma

Tenha acesso às principais datas do processo seletivo para prefeitura de Bastos. Confira:

Publicação do Edital 01/09/2022 16:00 Recursos de Impugnação de Edital 02/09/2022 a 03/09/2022 23:59 Período de Inscrições 05/09/2022 a 20/09/2022 23:59 Envio de documentação para pessoas com deficiência 05/09/2022 a 16/09/2022 23:59 Envio de documentação para pedidos de isenção da taxa de inscrição 05/09/2022 a 16/09/2022 23:59 Edital de homologação das inscrições 23/09/2022 14:00 Recurso da homologação das inscrições 24/09/2022 a 25/09/2022 23:59 Edital de Convocação para a Prova Objetiva pós-recurso 29/09/2022 14:00 Prova Objetiva 09/10/2022 09:00 Publicação do Gabarito 10/10/2022 16:00 Recurso do Gabarito 11/10/2022 a 12/10/2022 23:59 Gabarito pós-recurso 14/10/2022 16:00 Edital de Classificação Geral da Prova Objetiva 21/10/2022 16:00 Recurso da Classificação Geral da Prova Objetiva 22/10/2022 a 23/10/2022 23:59 Edital de Classificação da Prova Objetiva pós-recurso 26/10/2022 16:00 Edital de Classificação Final 31/10/2022 16:00