Prefeitura de Brumadinho MG abre processo seletivo para Agente de Saúde

Prefeitura de Brumadinho, Minas Gerais, anunciou edital de processo seletivo para Agente de Saúde. Ao todo serão ofertadas 64 vagas mais formação de cadastro reserva. Os interessados deverão se inscrever do dia 21 de novembro até 21 de dezembro, pelo portal do IBGP concursos. A taxa de inscrição é R$ 60.

Vagas processo seletivo

As vagas serão para Agente de Saúde com carga horária mínima de 40 horas. Os profissionais deverão residir no mesmo local da área que forem atuar. Para se inscrever, os candidatos deste processo seletivo precisam ter ensino médio completo. O salário das funções é de R$ 2.424,00 . As vagas serão divididas entre essas áreas:

UBS Aranha (3)

UBS Casa Branca I (5)

UBS Casa Branca II (4)

UBS Centro (2)

UBS Conceição de Itaguá (3)

PSF Grajaú (2)

UBS Jota (5)

UBS Marinhos (5)

UBS Palhano (6)

UBS Piedade (5)

UBS Planalto (2)

UBS Progresso (Cr)

UBS Residencial Bela Vista (4)

UBS Santa Efigênia (5)

UBS Tejuco (6)

Provas

As provas do processo seletivo vai conter 60 questões que serão divididas entre essas disciplinas:

05 questões de língua portuguesa;

05 questões de noções de informática;

05 questões de conhecimentos gerais;

05 questões de saúde pública;

10 questões de conhecimentos específicos.

A prova escrita foi marcada para 05 de fevereiro 2023. Os locais de prova, assim como eventuais mudanças serão disponibilizadas no dia 30 de janeiro. Os gabaritos serão disponibilizados no mesmo dia da realização das provas, a partir da 20 horas.

O certame terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por iguak período, a depender da necessidade da prefeitura do município.