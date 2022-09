Prefeitura de Caçador – SC abre Processo seletivo: Até R$4,1 mil

Em Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Caçador abre novo edital de processo seletivo simplificado cujo objetivo é o preenchimento de vagas em cargos de nível superior incompleto e superior completo.

Confira abaixo as oportunidades:

Habilitado: Professor II – Geografia; Professor II – História; Professor II – Inglês; Professor – Intérprete de Libras; Professor – Laboratório de Informática e Telecentro; Professor II – Filosofia; Professor II – Língua Portuguesa; Professor II – Matemática; Professor I – Projeto Novas Oportunidades de Aprendizagem; Auxiliar de Biblioteca – Biblioteca; Especialista em Assuntos Educacionais – Gestão Escolar; Professor I – Anos Iniciais- 1º Ao 5º Ano; Professor II – Arte; Professor II – Ciências; Professor – Sala de Recursos Multifuncionais; Secretário Escolar – Unidades Educacionais; Professor II – Educação Física; Professor I – Educação Infantil; Professor II – Ensino Religioso;

Não Habilitado: Professor – Laboratório de Informática e Telecentro; Professor II – Língua Portuguesa; Professor II – Matemática; Professor – Projeto Novas Oportunidades de Aprendizagem; Secretário Escolar – Unidades Educacionais; Professor II – Arte; Professor II – Ciências; Professor I – Educação Infantil; Professor II – Ensino Religioso; Professor I – Filosofia; Auxiliar de Biblioteca – Biblioteca; Professor I – Anos Iniciais – 1º ao 5º Ano; Professor II – Geografia; Professor II – História; e Professor II – Inglês.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração. Os salários oferecidos variam entre R$ 749,85 a R$ 4.177,66, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 30 de setembro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora do Ibam Concursos, ou presencialmente, na Secretaria Municipal de Educação de Caçador, localizado na Rua Porto União, nº 152, (Edifício Pinheiros) 5º andar, Centro. O valor da inscrição oscila entre R$ 80,00 a R$ 100,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 30 questões distribuídas entre as disciplinas de onhecimentos técnico-profissionais; legislação e língua portuguesa; mais prova de títulos, conforme critérios especificados no edital. As avaliações serão aplicadas no dia 23 de outubro de 2022, às 9h.

O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL nº 03/2022