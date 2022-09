Prefeitura de Colíder – MT abre Concurso público com mais de 140 vagas

No Estado do Mato Grosso, a Prefeitura Municipal de Colíder abre novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 142 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico ou superior na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

Professor de Educação Física (20 horas) (4); Professor de Educação Física (40 horas) (2); Psicólogo; Técnico Administrativo Educacional; Técnico Agropecuário; Técnico de Saúde Bucal (2); Advogado (1); Analista Administrativo; Analista de Informática; Analista Tributário; Arquiteto; Assistente Social; Assistente Social; Biólogo; Operador de Escavadeira Hidráulica (2); Operador de Máquinas (3); Operador de Motoniveladora (2); Operador de Pá Carregadeira (2); Operador de Retroescavadeira (2); Técnico em Patologia Clínica (2); Técnico em Segurança do Trabalho (1); Técnico em Vigilância Sanitária e Saúde Ambiental; Agente Administrativo (10); Agente de Controle Interno; Engenheiro Agrônomo;

Engenheiro Civil; Fiscal de Meio Ambiente (2); Fiscal de Obras e Posturas (2); Fiscal de Tributos (5); Inspetor Sanitário; Motorista (carteira AB) (2); Motorista (carteira D) (5); Motorista E) (5); Motorista (carteira C) (2); Contador; Controlador Interno; Enfermeiro; Engenheiro Florestal; Farmacêutico; Farmacêutico/Bioquímico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Gerente de Projetos; Jornalista; Médico Clínico Geral (30 horas); Médico Clínico Geral (40 horas); Agente de Saúde Bucal (8); Agente de Combate as Endemias (10); Eletricista de iluminação pública (2); Eletricista Predial (1); Maqueiro (2); Médico Pediatra (1); Médico Veterinário; Nutricionista; Odontólogo; Professor educação infantil e anos inicias (50); Técnico em Enfermagem (5); Técnico em Informática (2); Agente de Trânsito; Médico Cardiologista (1); Médico Ginecologia (1); Médico Neurologista (1); Médico Ortopedista (1); Médico Otorrinolaringologista (1).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração.Os salários oferecidos variam entre R$ 1.596,32 a R$ 16.929,28, por carga horária de 10 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 17 de outubro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora IBADE. O valor da inscrição oscila entre R$ 45,00 a R$ 120,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante as seguintes etapas: provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório); prova discursiva; prova prática (para alguns cargos); prova de desempenho didático (somente para os cargos de professor de educação infantil e anos iniciais); mais prova de títulos, conforme critérios especificados no edital. As avaliações serão aplicadas no dia 27 de novembro de 2022.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL nº 001/2022

