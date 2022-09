Prefeitura de Concórdia – SC anuncia Concurso público: Até R$4 mil

Em Santa Catarina, Prefeitura Municipal de Concórdia anuncia concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 78 vagas para professores em diversas especialidades na administração municipal.

As oportunidades são para os cargos de educação especial – intérprete de libras (1); educação especial- professor de braille; laboratório de informática (1); língua portuguesa (2); laboratório pedagógico II – língua portuguesa (1); literatura dramatizada (17); ensino religioso (1); educação física (11); Anos iniciais do ensino fundamental – 1º ao 5º ano (6); laboratório pedagógico I – anos iniciais do ensino fundamental (1); educação especial (17); artes (2); ciências (1); matemática (1); laboratório pedagógico II – matemática (1); geografia (1); história (1); língua italiana; língua espanhola (1); língua inglesa (1); e educação infantil – pré-escolar e CMEIs (11).

As lotações serão nas Escolas do Campo, Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) da rede Municipal, Escolas Básicas e Grupos Escolares. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.717,68 a R$ 4.044,41, acrescido de R$ 450,00 de auxílio-alimentação e R$ 234,18 de prêmio assiduidade, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 4 de outubro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora da Amauc Seleção. O valor da inscrição está fixo em R$ 90,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 20 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, raciocínio lógico matemático, conhecimentos específicos; mais prova de títulos, conforme critérios especificados no edital. As avaliações serão realizadas no dia 23 de outubro de 2022, no horário das 8h30 às 11h30.

O processo seletivo é válido para o ano letivo de 2023, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL nº 04/2022

