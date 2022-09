Prefeitura de Ibirarema – SP promove Concurso público em todos os níveis

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Ibirarema promove abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de vagas em cargos de níveis fundamental, médio/técnico e superior.

As oportunidades são para os cargos de Escriturário (3 vagas); Ajudante Geral (6 vagas); Pedreiro (1 vaga); Motorista (1 vaga); Operador de Máquinas (1 vaga); Assistente Social (1 vaga); Fiscal de Rendas Municipais (1 vaga); Psicólogo (1 vaga); e Eletricista (1 vaga).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.356,92 a R$ 3.420,21 ao mês, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 14 de outubro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora do Instituto Unique. O valor da inscrição oscila entre R$ 28,00 a R$ 60,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, legislação, conhecimentos gerais e específicos; mais prova prática. As avaliações serão aplicadas no dia 4 de dezembro de 2022.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

AJUDANTE GERAL: Realizar trabalhos de limpeza em geral para manter as condições de higiene e conservação do local de trabalho. Exercer funções de conservação e manutenção dos prédios assegurando o asseio, o cumprimento do regulamento e a segurança. Executar serviços em diversas áreas, exercendo tarefas de natureza operacional, tais como capinar os logradouros, roçar e capinar estradas vicinais, limpeza, transporte de entulhos, executando atividades de carregamento, descarregamento e entrega de materiais e mercadorias; entre outras atividades.

ASSISTENTE SOCIAL: Prestar serviços sociais orientando indivíduos, famílias, comunidade e instituições sobre direitos e deveres (normas, códigos e legislação), serviços e recursos sociais e programas de educação; – Planejar, coordenar e avaliar planos, programas e projetos sociais em diferentes áreas de atuação profissional (seguridade, educação, trabalho, jurídica, habitação e outras); entre outras atividades.

ELETRICISTA: Estudar o trabalho a ser realizado, consultando plantas esquemas, especificações e informações, para estabelecer o roteiro das tarefas e a escolha do material necessário; – Colocar e fixar quadros de distribuição, caixas de fusíveis e disjuntores, tomadas e interruptores, utilizando ferramentas para estruturar a parte geral da instalação elétrica.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL nº 001/2022

