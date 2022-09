Prefeitura de Igarapé – MG anuncia Concurso público

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Igarapé anuncia abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 75 vagas em cargos de nível médio e superior na administração municipal.

As oportunidades são para os cargos de Professor da Educação Básica PEB 2 (40 vagas); Professor da Educação Básica PEB 3 – Educação Física (10 vagas); Psicólogo – Nase (1 vaga); Auxiliar de Secretaria (10 vagas); Especialista em Educação (12 vagas); Fonoaudiólogo (1 vaga); e Nutricionista (1 vaga).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.832,05 a R$ 2.859,93, por carga horária 22 a 30 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 15h59 do dia 25 de novembro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico da banca organizadora IBGP Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$ 70,00 a R$ 100,00, com possibilidade de solicitar a isenção até as 15h59 de 28 de outubro de 2022, conforme edital.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, raciocínio lógico, noções de informática, conhecimentos geais, legislação e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas no dia 8 de janeiro de 2023.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

AUXILIAR DE SECRETARIA: Responsabilizar-se pela organização e manutenção dos arquivos escolares; Garantir a perfeita conservação e restauração dos documentos recolhidos; Responsabilizar-se pelo registro diário e correto dos livros de pontos e diários de classe e de toda a documentação relativa à vida escolar do estudante, incluindo o fechamento das Atas de Resultado Final nos prazos estabelecidos pela Secretaria de Educação; Manter atualizados os dados e informações da escola em sistemas informatizados de gestão escolar disponibilizado pela Secretaria de Educação; entre outras atividades.

FONOAUDIÓLOGO: Participar da elaboração da Proposta Político-Pedagógica do estabelecimento de ensino; Cumprir plano de trabalho, segundo a Proposta Político-Pedagógica do estabelecimento de ensino; Zelar pela aprendizagem e bem-estar dos alunos; Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; Exercer suas atividades nos dias letivos e horas estabelecidas, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; entre outras atividades.

NUTRICIONISTA: Participar da elaboração da Proposta Político-Pedagógica do estabelecimento de ensino; Cumprir plano de trabalho, segundo a Proposta Político-Pedagógica do estabelecimento de ensino; Zelar pela aprendizagem e bem-estar dos alunos; Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; Exercer suas atividades nos dias letivos e horas estabelecidas, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL nº 01/2022

