Prefeitura de Iporã do Oeste – SC anuncia editais de Processos seletivos

Em Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Iporã do Oeste anunciou a abertura de dois novos editais de processos seletivos cujo objetivo é a formação de cadastro reserva em cargos de níveis fundamental, médio e superior na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

EDITAL nº 008/2022: Professor de Educação Física; Professor de Geografia; Professor de História; Professor de 1ª a 4ª Série Ensino Fundamental; Professor de Educação Infantil; Professor de Português; Professor de Práticas Agrícolas; Professor de Ciências;Professor de Informática; Professor de Inglês; Professor de Matemática; Professor de Educação Especial do Ensino Fundamental; e Professor de Artes.

EDITAL nº 009/2022: Auxiliar de creche; Agente Comunitário de Saúde – Área 02; Fisioterapeuta; Psicólogo; Agente Administrativo; Motorista – CNH Categoria D; Agente de Combate a Endemias; Auxiliar de Serviços Gerais.

Os salários oferecidos variam entre R$1.105,15 a R$3.510,08, por carga horária de 10 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 29 de setembro de 2022, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora da AMEOSC, ou presencialmente, na Prefeitura Municipal, localizada Rua Santo Antônio, nº 100, Centro. O valor da inscrição oscila entre R$ 40,00 e R$ 80,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório); prova prática para o cargo de motorista; mais prova de títulos, conforme critérios especificados no edital. As avaliações serão aplicadas no dia 22 de outubro de 2022.

O processo seletivo nº 008/2022 será válido para o ano letivo de 2023, já o processo seletivo nº 009/2022 será válido por um ano, ambos a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL nº 008/2022

?



EDITAL nº 009/2022



?