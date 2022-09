Prefeitura de Lindóia do Sul – SC abre Concurso público em todos os níveis

Em Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Lindóia do Sul abre concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 09 vagas em cargos de níveis alfabetizado, fundamental e superior na administração municipal.

As oportunidades são para os cargos de Mecânico; Operador de Máquinas II (3 vagas); Psicólogo (1 vaga); e Nutricionista (1 vaga); Professor – Educação Infantil (2 vagas); Agente Operacional; Assistente Social (1 vaga); e Médico – Clinico Geral (1 vaga).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.507,20 a R$ 21.634,34, acrescido de R$ 330,00 correspondente ao vale alimentação, por carga horária de 20 a 44 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 5 de outubro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Amauc. O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00 a R$ 150,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 40 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, raciocínio lógico, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos; prova prática para os cargos de Mecânico, Agente Operacional e Operador de Máquinas II, mais prova de títulos, conforme critérios especificados no edital. As avaliações serão aplicadas no dia 16 de outubro de 2022, às 8h30.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

OPERADOR DE MÁQUINAS II: Contribuir com a melhora das condições de habitação e locomoção no município de Lindóia do Sul e facilitar o trabalho para os munícipes, garantindo a realização de trabalhos que necessitem de máquinas para sua execução, por meio da operação das máquinas motoniveladora, pá carregadeira, retro escavadeira, trator de esteira, escavadeira hidráulica, e outras máquina de média e alta complexidade.

PSICÓLOGO: Proceder ao estudo e avaliação dos mecanismos de comportamento humano, elaborando e aplicando técnicas psicológicas, como testes, para a determinação de características afetivas, intelectuais e motoras e outros métodos de verificação, para possibilitar a orientação, seleção e treinamento no campo profissional; emite parecer técnico, programa, desenvolve e acompanha serviços, participa de equipe multiprofissional.

ASSISTENTE SOCIAL: Atender as necessidades humanas básicas e de relações sociais, viabilizando direitos e democratizando informações sobre situações sociais de usuários e outros assuntos de interesse público, prestando informações claras e atendimento humanizado, tendo como pressupostos o princípio da integralidade, eqüidade e universalidade, por meio da prestação de serviços sociais, dispondo de recursos técnicos, que possibilitam a elaboração, coordenação, monitoramento, execução e avaliação de políticas sociais.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL nº 02/2022

