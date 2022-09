Prefeitura de Maria Helena – PR abre Concurso público em todos os níveis

Localizado a 571 km da capital Curitiba/PR, a Prefeitura Municipal de Maria Helena abre novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 26 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na administração municipal.

As oportunidades são para os cargos de Advogado (1); Agente Administrativo (1); Assistente Social (1); Psicólogo (1); Auxiliar Administrativo (1); Auxiliar de Saúde Bucal (1); Professor (7); Técnico em Enfermagem (1); Contador (1); Dentista (1); Professor de Educação Física (1); Operador de Máquinas Pesadas I (1); Pedreiro (2); Professor (1); Enfermeiro (1); Fisioterapeuta (1); Médico (1); Coveiro (1); e Eletricista (1).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.261,19 a R$ 15.747,42, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 22 de setembro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Fundação Fafipa. O valor da inscrição oscila entre R$ 30,00 a R$ 80,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 30 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos; prova prática para os cargos de Operador de Máquinas Pesadas e Pedreiro; mais prova de títulos para o cargo de professor. As avaliações serão aplicadas no dia 16 de outubro de 2022.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

COVEIRO: Controlar segundo normas estabelecidas, o cumprimento das exigências para sepultamento, exumação e localização de sepulturas, abrir covas e moldar lajes para tampá-las; Sepultar e exumar cadáveres; Auxiliar no transporte de urnas funerárias; entre outras atividades.

ELETRICISTA: Montar e reparar instalações de baixa e alta tensão, em edifícios ou outros locais, guiando-se por esquemas e outras especificações, utilizando ferramentas manuais comuns e especiais para possibilitar o funcionamento das mesmas; Estudar o trabalho a ser realizado para estabelecer o roteiro das tarefas; entre outras atividades.

PEDREIRO: Execução de serviços, atos e ações atinentes à construção e reforma de prédios públicos, tais como assentamento de tijolos, cerâmicas em paredes, levantamento de paredes, aplicação de reboco e concreto, assentamento de pisos, construção de lajes e coberturas prediais, nivelamento de paredes, além de serviços correlatos.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL nº 003/2022

?