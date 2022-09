Prefeitura de Marília-SP anuncia dois novos concursos públicos; confira cargos

A Prefeitura de Marília, São Paulo, anunciou a liberação de editais para dois novos concursos públicos no município. Ao todo serão oferecidas 30 vagas para os diversos cargos.

Os interessados poderão se inscrever do dia 03 de outubro até 04 de novembro para o edital 03 e do dia 06 de outubro até 09 de novembro para o edital 02, pelo site da Vunesp, organizadora dos certames. O valor da taxa de inscrição varia de acordo com o cargo estando entre R$ 64,68 a R$ 128,00.

Vagas dos concursos públicos

As vagas estão distribuídas de acordo com o edital. Confira oportunidades e quantitativo:

Edital Nº 02/2022: Procurador Jurídico (1);

Edital Nº 03/2022:Assistente de Farmacêutico (5); Fisioterapeuta (3); Fonoaudiólogo (2); Médico Especialista – Área Cardiologia (1); Médico Especialista – Área Cardiologia Pediátrica (1); Médico Especialista – Área Clínica Médica (1); Médico Especialista – Área Ginecologia e Obstetrícia (1); Médico Especialista – Área Medicina do Trabalho (1); Médico Especialista – Área Neurologia (1); Médico Especialista – Área Neurologia Pediátrica (1); Médico Especialista – Área Pediatria (1); Médico Especialista – Área Pneumologia (1); Médico Especialista – Área Psiquiatria (1); Médico Especialista – Área Psiquiatria da Infância e Adolescência (1); Médico Especialista – Área Urologia (1); Médico Generalista (1); Médico Veterinário (1); Nutricionista (4); Terapeuta Ocupacional (1)

A jornada de trabalho varia a depender do cargo podendo ser de 15 até 30 horas semanais. Os ganhos iniciais são R$ 2.082,67 a 4.949,26.

Provas

Os candidatos vão realizar prova objetiva que está marcada para o dia 08 de janeiro de 2023 para o edital 02, já candidatos do edital 03 realizarão as provas dia 22 de janeiro de 2023.

Pessoas que se inscreverem para o cargo de Procurador Jurídico, além das provas objetivas, vão realizar outras etapas como prova prático profissional e prova de títulos. A validade dos concursos públicos é de dois anos, a depender da necessidade da Prefeitura de Marilia.

Os requisitos para os cargos são: ser brasileiro nato ou naturalizado; ter na data da inscrição a idade mínima de 18 anos completos; possuir escolaridade nível médio e superior, conforme exige o cargo postulado; estar quite com as obrigações eleitorais e militares.

Acesse o edital 02

Acesse o edital 03