Prefeitura de Mato Queimado – RS abre Concurso público em todos os níveis

Localizado a 484 km da capital Porto Alegre/RS, a Prefeitura Municipal de Mato Queimado abre edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 02 vagas, bem como formar cadastro reserva para os cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na administração municipal.

As oportunidades são para os cargos de Agente Administrativo; Agente Comunitário de Saúde; Atendente de Farmácia; Monitor de Educação Infantil e Ensino Fundamental; Operador de Máquinas; Operário; Servente; Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais; Técnico em Enfermagem; Motorista; Assistente Social; Nutricionista; Professor de Ciências; Médico (1); Profissional da Educação Física (1); Professor de Geografia; Professor de Matemática; Professor de Português; e Psicólogo.

O salários oferecidos variam entre R$ 1.300,56 a R$ 12.232,96, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 4 de outubro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Legalle Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$50,00 a R$130,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa; matemática; informática; legislação; e conhecimentos específicos; prova prática para alguns cargos; mais prova de títulos, conforme critérios especificados no edital. As avaliações serão aplicadas no dia 5 de novembro de 2022.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

AGENTE ADMINISTRATIVO – Descrição Analítica: examinar processos; redigir pareceres e informações; redigir expedientes administrativos tais como: memorandos, cartas, ofícios, relatórios; revisar quanto ao aspecto redacional, ordens de serviço, instruções, exposição de motivos, projetos de Lei, minutas de Decretos e outros; entre outras atividades.

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – Descrição Analítica: realizar ou orientar estudos e pesquisas no campo de assistência social; preparar programas de trabalho referentes ao Serviço Social; realizar e interpretar nos casos de reabilitação profissional; encaminhar pacientes a dispensários e hospitais; entre outras atividades.

ATENDENTE DE FARMÁCIA – Descrição Analítica: digitar no sistema a atualização das entradas e saídas dos medicamentos e substancias correlatas; requisitar, receber, separar, conferir, armazenar e encaminhar corretamente os medicamentos e produtos correlatos; efetuar levantamento do estoque, bem como processar contagem do inventário físico; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL nº 01/2022

