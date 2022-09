Prefeitura de Olinda-PE abre processo seletivo com 39 vagas; confira cargos

A Prefeitura de Olinda, Pernambuco, anunciou abertura de edital para processo seletivo com oferta de 39 vagas para nível médio, técnico e superior. Os interessados poderão se inscrever de 19 de setembro até 23 de setembro pelo site do exame simplificado oferecido pelo governo do município.

Vagas deste processo seletivo

As vagas oferecidas pelo certame são para os seguintes cargos:

Professor do Ensino Fundamental Anos Iniciais;

Professor de Língua Portuguesa;

Professor de Língua Inglesa;

Professor de Matemática;

Professor de Ciências, Professor de História, Professor de Geografia, Professor de Educação Física, Professor de Música, Professor de Arte, Professor de Informática, Nutricionista, Técnico Brailista, Técnico em Informática/Suporte, Programador/Desenvolvedor e Analista de Sistemas.

As remunerações iniciais serão de R$ 1.327,00 e R$ 2.900,60.

Requisitos

Os requisitos para os candidatos aos cargos deste processo seletivo são:

FUNÇÃO REQUISITOS CH SEMANAL SALÁRIO (em R$) Professor do ensino fundamental anos iniciais (habilitado para ensinar educação infantil e 1º ao 5º ano do ensino fundamental) Certificado de Graduação em Pedagogia emitido por instituição de ensino superior reconhecida por órgão competente. 150 horas mensais 2.900,60 Professor do ensino fundamental anos finais do componente curricular: Língua Portuguesa Diploma ou Declaração de conclusão de curso de graduação em Licenciatura Plena em Língua Portuguesa, devidamente registrado, fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação. 150 horas mensais 2.900,60 Professor do ensino fundamental anos finais do componente curricular: Língua Inglesa Diploma ou Declaração de conclusão de curso de graduação em Licenciatura Plena em Língua Inglesa, devidamente registrado, fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação. 150 horas mensais 2.900,60 Professor do ensino fundamental anos finais do componente curricular: Matemática Diploma ou Declaração de conclusão de curso de graduação em Licenciatura Plena em Matemática, Licenciatura em Física, Licenciatura em Química, Licenciatura em Ciências com Habilitação em Física, Química e Biologia, Licenciatura em Ciências Exatas com Habilitação em Física ou Química devidamente registrado, fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação. 150 horas mensais 2.900,60 Professor do ensino fundamental anos finais do componente curricular: Ciências Diploma ou Declaração de conclusão de curso de graduação em Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, devidamente registrado, fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação. 150 horas mensais 2.900,60 Professor do ensino fundamental anos finais do componente curricular: História Diploma ou Declaração de conclusão de curso de graduação em Licenciatura Plena em História, devidamente registrado, fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação. 150 horas mensais 2.900,60 Professor do ensino fundamental anos finais do componente curricular: Geografia Diploma ou Declaração de conclusão de curso de graduação em Licenciatura Plena em Geografia, devidamente registrado, fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação. 150 horas mensais 2.900,60 Professor do ensino fundamental anos finais do componente curricular: Educação Física Diploma ou Declaração de conclusão de curso de graduação em Licenciatura Plena em Educação Física, devidamente registrado, fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação. 150 horas mensais 2.900,60 Professor do ensino fundamental anos finais do componente curricular: Música Diploma ou Declaração de conclusão de curso de graduação em Licenciatura Plena em Música, devidamente registrado, fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação. 150 horas mensais 2.900,60 Professor do ensino fundamental anos finais do componente curricular: Arte Diploma ou Declaração de conclusão de curso de graduação em Licenciatura Plena em Artes Plásticas e Cênicas, devidamente registrado, fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação. 150 horas mensais 2.900,60 Professor de informática Diploma de Graduação em Licenciatura em Computação; Bacharel em Ciência da Computação, Sistemas de Informação ou Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistema; Curso de Pedagogia ou Licenciatura em qualquer área, apresentando conhecimentos comprobatórios na área de informática ou Curso Superior na Modalidade Tecnólogo (análise e desenvolvimento de sistemas, sistemas para internet, gestão de TI, redes de computadores, etc). 150 horas mensais 2.900,60 Nutricionista Certificado de Graduação em Nutrição emitido por instituição de ensino superior reconhecida por órgão competente. 30 horas semanais, sendo 6 horas diárias 2.500,00 Técnico brailista Certificado ou Declaração de Conclusão do Ensino Médio e Curso Técnico em Braille, com carga horária mínima de 40 h. 25 horas semanais, sendo 5 horas diárias 1.327,00 Técnico em informática/suporte nível I Curso Técnico na área de informática a Nível Médio. 30 horas semanais, sendo 6 horas diárias 1.381,00 Técnico em informática/suporte nível II Curso Técnico de Manutenção de Computadores e Curso técnico em Redes de Computadores a Nível Médio. 30 horas semanais, sendo 6 horas diárias 1.489,00 Programador/Desenvolvedor Curso Superior Completo em TI e Técnico em Análise e desenvolvimento de sistemas; Certificação DBA (Certificação Banco de Dados); Inglês (Intermediário). 30 horas semanais, sendo 6 horas diárias 1.827,00 Analista de sistemas Certificado ou Declaração de Conclusão do curso de Graduação de Sistemas de Informação ou Ciências da Computação, emitido por instituição de ensino superior reconhecida por órgão competente. 30 horas semanais, sendo 6 horas diárias 2.369,00

Provas

O processo seletivo conta com avaliação de títulos, além de análise de currículo. O resultado final está marcado para dia 31 de outubro. Clique aqui para acessar o edital completo.

