Prefeitura de Penedo abre chamada pública para compra da agricultura familiar

Prazo para entrega da documentação na Semed termina no dia 29 de setembro

Secom PMP

Quem produz alimentos por meio da agricultura familiar está com a oportunidade aberta para fornecer itens utilizados na alimentação dos estudantes das escolas mantidas pela Prefeitura de Penedo.

A garantia da compra pelo período de 12 meses está na chamada pública lançada administração que mais investe na aquisição do que é produzido na zona rural de Penedo.

Até o próximo dia 29 de setembro, agricultores organizados em grupo ou de forma individual devem apresentar sua proposta na Secretaria Municipal de Educação (Semed), pasta que funciona no antigo Ginásio do Sesi, localizado no km 05 da rodovia AL 110.

A chamada pública que atende ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é direcionada para compor a merenda escolas das turmas da Educação Básica e das crianças matriculadas nas creches da Semed.

Para participar, é preciso levar documentação descrita no edital (confira abaixo do texto) no horário entre 8h e meio-dia, de segunda à sexta-feira. A abertura dos envelopes acontece às 9 horas do dia 29 de setembro, na Semed.

EDITAL CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR