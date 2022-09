Prefeitura de Penedo apresentará trabalhos no maior congresso de saúde pública do Brasil

Secom PMP com Assessoria SEMS

Penedo foi selecionado, mais uma vez, para compartilhar êxitos na área de saúde pública em congresso com sanitaristas de todo o Brasil. Os dois trabalhos desenvolvidos por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) serão apresentados no Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, realizado pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO).

O primeiro desafio foi vencido durante a pandemia, trabalho relatado em “O caminho para o enfrentamento da Covid-19 no município de Penedo – AL”, com toda a trajetória, os níveis de atenção à saúde para enfrentamento da crise sanitária e as estratégias utilizadas no período de crítico da doença.

“O trabalho mostra todo o empenho da gestão em um período crítico como foi a pandemia da Covid-19, demonstrando que houve uma estratégia para enfrentamento e amenização dos impactos negativos que será mostrada para todo o Brasil”, explica a Coordenadora de Saúde Bucal da SEMS Penedo e uma das autoras do trabalho, Dra. Edilaine Soares.

Já o segundo trabalho selecionado para o congresso da ABRASCO que acontece em novembro é intitulado “Avaliação da satisfação dos usuários assistidos na Unidade de Pronto Atendimento – UPA” e será apresentado pela diretora da UPA em Penedo, Camylla Ataíde.

O estudo foi realizado com 500 usuários do serviço de saúde, com idades de 17 a 95 anos. No geral, 92,2% dos usuários classificaram os serviços como excelentes ou bons e 7,4% como regulares ou ruins.

O nível de satisfação dos usuários com a qualidade dos serviços ofertados pelo sistema público de saúde está diretamente relacionado ao seu potencial de resolutividade, exigindo dos gestores e profissionais que o trabalho seja voltado a uma conjuntura de humanização, agilidade, produtividade, eficiência e eficácia.

“Os trabalhos são experiências exitosas e podem ser replicados em todo território nacional. Dessa forma, Penedo ganha visibilidade e reconhecimento com a assistência oferecida à população que também serve de exemplo para outros municípios”, destaca Camylla Ataíde.

Texto Gabriela Flores – jornalista e social media SEMS

Edição Secom PMP