Prefeitura de Penedo e Agência Desenvolve assinam convênio

Agência de Fomento de Alagoas aproxima atendimento para população de Penedo e região

A Prefeitura de Penedo e a Agência de Fomento de Alagoas (Desenvolve) assinaram um convênio para facilitar o acesso ao setor vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur).

O ato oficializado durante o Seminário Cidades Empreendedoras – Penedo, viabiliza atendimento presencial e orientação da Agência Desenvolve na Sala do Empreendedor, instalada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Comércio e Indústria (Sedecin).

O avanço na parceria acontece quando a agência de fomento disponibiliza o Crédito Para o Povo, recurso destinado para trabalhadores informais no valor de mil reais e carência de 6 meses para iniciar o pagamento das 12 parcelas mensais, com juros reduzidos.

“Além de ajudar quem trabalha na informalidade a melhorar sua renda e investir em seu trabalho, o recurso de microcrédito gira na cidade, isso significa mais dinheiro circulando em nossa economia”, explica Pedro Soares, gestor da Sedecin.

No município onde 41% dos recursos financeiros produzidos são do setor de comércio e serviços, o aporte do microcrédito é mais uma boa notícia para Penedo, agora com assistência direta da Agência Desenvolve.

“É importante frisar que antes de termos esse convênio assinado ontem, a Sedecin e a Desenvolve já trabalhavam de forma conjunta e foi essa parceria que injetou R$ 1.275.000,00 somente para microempreendedores individuais de Penedo”, destaca Pedro Soares sobre recursos da linha de financiamento Pró-Renda.

A soma dos investimentos da agência de fomento de Alagoas em Penedo já ultrapassa os três milhões de reais (R$ 3.211.092,00), valor que inclui empréstimos para Micro e Pequenas Empresas e crédito especial para o setor de hotelaria.

