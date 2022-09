Prefeitura de Penedo e Sedetur Alagoas debatem Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável

O principal objetivo é desenvolver e melhorar as regiões turísticas de Alagoas, entre elas a Lagoas, Mares e Rios do Sul, a qual Penedo faz parte

Secom PMP com Assessoria Setur

A Prefeitura de Penedo e a LOG Estratégia, empresa contratada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Alagoas (Sedetur) estão trabalhando na elaboração do Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável (PDITS).

O trabalho conjunto reuniu representantes da LOG com a gestão do Gabinete Civil do Prefeito e das Secretarias Municipais de Turismo, Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Cultura.

Com o auxílio de Jair Galvão (Setur), Pedro Soares (Sedecin), Aliny Costa e Marcos Muniz (Semclej), Martha Mártyres (Gapre) e Messias Santos (Seinfra), a consultora da LOG Estratégia, Lívia Catão, coletou as primeiras informações para o PDITS.

O Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável é focado nos 26 municípios localizados nas regiões turísticas Cânions do São Francisco, Costa dos Corais e Lagoas, Mares e Rios do Sul – onde Penedo está inserida.

A parceria entre prefeituras, governo estadual e empresa privada vai orientar o setor com bases sustentáveis em curto, médio e longo prazo, a fim de estabelecer a definição de ações prioritárias e a tomadas de decisão.

Para Jair Galvão, Secretário de Turismo, todo projeto que tem como objetivo fortalecer e dar mais visibilidade ao Destino Penedo é muito bem-vindo.

“Os planos de Desenvolvimento Integrado de Turismo Sustentável são principais ferramentas que antecedem investimentos importantes junto a fundos multilaterais, que é o caso da Corporação Andina de Fomento (CAF)”, ressalta o gestor da Setur Penedo.

“Sem dúvida, será um projeto fundamental para o avanço do turismo em Penedo, como importante gerador de emprego e rende para a população”, conclui Jair Galvão.

Texto Thaciana Lima – jornalista e social media Setur Penedo

Fotos Deywisson Duarte

Edição Secom PMP